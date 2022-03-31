Схід стає більш бандерівським, ніж Львів, є надія на відсутність проросійських партій після війни, - політолог Таран
Депутат Київської міської ради, політолог Сергій Таран вважає, що зараз Схід України стає більш бандерівським, ніж Львів і Київ, а також висловлює надію щодо відсутності проросійських політичних партій після війни
Політолог розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.
"Одна річ мати патріотів у Львові та Києві, інша річ - мати на Півдні та Сході України. Росіяни навіть толком не можуть знайти колаборантів, які би з ними співпрацювали. Є та незначна частка українців, яких усі знають, правоохоронні органи також, але це не є масовим явищем", - зазначив Таран.
Політик додав, що росіяни не очікували, що у містах Сходу і Півдня України, які вони вважали проросійськими, вони отримають такий потужний спротив.
"Це все дає оптимізм, що Україна після війни буде українською. Що після війни вперше в історії України ми будемо мати ситуацію, коли не буде проросійських партій. І не тому, що вони будуть заборонені, а тому, що на них не буде запиту серед українців. Я гадаю, що Схід України, який зараз бере на себе основний удар російської агресії, стає так би мовити бандерівським. Схід стає набагато більш бандерівським, ніж Львів", - зауважив Сергій Таран.
- Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про заборону проросійських партій.
- У Львові суд взяв під варту так званого "політичного експерта" Гліба Ляшенка, який поширював російську пропаганду та діяв на шкоду Україні. Йому повідомили про підозру у державній зраді, тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.
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