Сховища газу Румунії заповнені на понад 80% та можуть досягти 90% до 1 листопада
На відміну від інших держав регіону, Румунія менше покладається на російський газ, сховища країни заповнені більш ніж на 80% та можуть досягти 90% до 1 листопада
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Дана Драгана.
"Накопичені обсяги значні й перевищують показники попередніх зим. Ми сподіваємося, що до 1 листопада ми наблизимося до 90%, що дасть нам стабільність цієї зими", - сказав Драган на енергетичному семінарі.
Відомо, що Румунія виробляє близько 90% необхідного газу всередині країни через державного виробника Romgaz, нафтогазову групу OMV Petrom і Black Sea Oil & Gas (BSOG).
Компанія BSOG запустила свою морську газову платформу в румунських водах Чорного моря на початку цього року. Потенціал для подальших відкриттів газу в Чорному морі Румунії значний, але уряду необхідно поліпшити регулювання, щоб прискорити розробку, повідомляють у виданні посилаючись заяви провідних виробників газу Румунії.
Хоча Румунія виконала встановлений Європейським союзом цільовий показник по зберіганню ресурсів, цієї зими їй все ще може знадобитися імпорт газу, - повідомляють у матеріалі.
- 5 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро. Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.
- Раніше того ж дня російська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак – поновлення постачання до Італії, які зупинилися 1 жовтня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе