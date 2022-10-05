Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Дана Драгана.

"Накопичені обсяги значні й перевищують показники попередніх зим. Ми сподіваємося, що до 1 листопада ми наблизимося до 90%, що дасть нам стабільність цієї зими", - сказав Драган на енергетичному семінарі.

Відомо, що Румунія виробляє близько 90% необхідного газу всередині країни через державного виробника Romgaz, нафтогазову групу OMV Petrom і Black Sea Oil & Gas (BSOG).

Компанія BSOG запустила свою морську газову платформу в румунських водах Чорного моря на початку цього року. Потенціал для подальших відкриттів газу в Чорному морі Румунії значний, але уряду необхідно поліпшити регулювання, щоб прискорити розробку, повідомляють у виданні посилаючись заяви провідних виробників газу Румунії.

Хоча Румунія виконала встановлений Європейським союзом цільовий показник по зберіганню ресурсів, цієї зими їй все ще може знадобитися імпорт газу, - повідомляють у матеріалі.

5 жовтня агентство Bloomberg повідомило, що Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро. Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.

Раніше того ж дня російська компанія "Газпром" заявила про відновлення транзиту газу через територію Австрії, а відтак – поновлення постачання до Італії, які зупинилися 1 жовтня.

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