Угорщина домовилась з "Газпромом" про відстрочку платежів на 1,9 млрд євро, - Bloomberg
Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку для платежів у розмірі близько €1,9 млрд, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, ознайомлені з цим питанням.
Відомо, що 3 жовтня Угорщина оголосила, що отримала від "Газпрому" трирічну відстрочку за платежами, які підлягають сплаті у шестимісячний період. Проте Будапешт не розкрив умов угоди.
За словами двох джерел агентства, у перший рік Угорщина заплатить 20% від суми платежу, який буде відтерміновано, а згодом сплачуватиме по 40% у наступні два роки. Відстрочка платежу буде проведена під 3,5%.
Агентство пише, що у зимовий період 2022/23 року Будапешт без урахування відстрочки, ймовірно, має заплатити за російський газ 4 млрд євро.
Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.
Угорщина прогнозує, що вартість імпорту нафти та газу до країни підскочить до 19 мільярдів доларів цього року порівняно з 4 мільярдами доларів у 2019 році.
Зростання цін на енергоносії посилює стурбованість станом економіки Угорщини у той час, коли мільярди євро, виділені ЄС, залишаються заблокованими через побоювання блоку з приводу корупції за прем'єр-міністра Віктора Орбана.
- 5 жовтня ЄС задовольнив вимоги Угорщина та не обмежуватиме ціни на російську трубопровідну нафту у восьмому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики.
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