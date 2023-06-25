Слабкість російської влади та контрнаступ ЗСУ: Резніков провів телефонну розмову з Остіном
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з керівником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили останні події в Росії та український контрнаступ
Про це 25 червня Резніков написав у twitter.
"Мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще зайнятися вирішенням власних проблем", - поділився міністр.
Крім того, очільники обговорили контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні Сил оборони України.
"Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - додав він.
- Міністр оборони Олексій Резніков впевнений у перемозі України й вважає, що цей рік стане переломним у війні з Росією.
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