Про це 25 червня Резніков написав у twitter.

"Мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном. Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще зайнятися вирішенням власних проблем", - поділився міністр.

Крім того, очільники обговорили контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні Сил оборони України.

"Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - додав він.