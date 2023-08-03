Слідство у Росії засекретило справу терориста Гіркіна

Цю інформацію повідомив його адвокат Олександр Молохов, повідомляє РБК.

За його словами, у матеріалах справи є дані, які містять держтаємницю, і це єдине, що він може повідомити.

"Нам ніхто не розповідає, тому що це держтаємниця, це річ у собі. Чому? Це питання не до мене. Так, це правда, (справа засекретили). І більше я вам нічого сказати, поки не можу. Це серйозно, з цим не жартують", - сказав він.

Другий адвокат колишнього командира сепаратистів Гаджі Алієв підтвердив цю інформацію, додавши, що тепер всі засідання відбуватимуться у закритому режимі.

Що відомо про арешт Гіркіна

21 липня про нібито затримання Гіркіна повідомило російське агентство РБК. Зазначалося, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома. Від друзів їй вдалося з'ясувати, що Гіркіну висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав затримання Гіркіна "особливостями путінського режиму". За його словами, Гіркін ніколи не був самостійною фігурою. Його затримання свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

Увечері того ж дня російський суд відправив Гіркіна у СІЗО. Зазначалося, що Міщанський суд заарештував Стрєлкова за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. BBC повідомляє, що його відправили у СІЗО до 18 вересня.

Крім цього, у Москві біля Міщанського суду, де арештували Ігоря Стрєлкова, затримали колишнього співробітника так званого міноборони ДНР Павла Губарєва, якого згодом відпустили.

Відомий російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Гіркіна арештували представники "вежі Кремля", які підтримують Євгена Пригожина та "почесну капітуляцію" у війні в Україні. Він вважає також, що його вб'ють у в'язниці.