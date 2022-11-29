Словаччина передала Україні партію БМП1
Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні 30 бойових машин піхоти БМП1
Про це повідомляє у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини - ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні", - написав він.
- Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною про постачання восьми гаубиць Zuzana 2. В угоді взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков і представники словацького Міноборони.
- Перші чотири гаубиці Zuzana доставили українським військовим в середині серпня.
- На початку жовтня Яро Надь повідомив, що Данія, Норвегія та Німеччина фінансуватимуть виготовлення для України 16 гаубиць Zuzana 2 вартістю €92 млн.
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