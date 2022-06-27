Словенія завжди підтримувала євроатлантичний шлях України, - посол Словенії в Україні Менцін
Посол Словенії в Україні Томаж Менцін розповів, що Словенія завжди підтримувала та буде підтримувати Україну на шляху вступу до НАТО та ЄС
Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо"
"Словенія святкуватиме тридцять один рік незалежності завтра і ми пам’ятаємо день, коли Словенія конституційним актом задекларувала незалежність, а наступного дня впровадила. Це було 26 червня 1991 року. Але політичні та збройні сили колишньої Югославії хотіли завадити незалежності, вони атакували та розпочали десятиденну війну. Ми були в дуже схожій з Україною ситуації, не знали в якому напрямку рухатись. Європейський Союз був номером один і це найбільше досягнення за наш тридцять один рік незалежності - бути членом ЄС. Так само, а може і більш важливим це є для України. Ми дуже щасливі, що минулої ночі в Брюсселі європейські лідери вирішили надати статус кандидата Україні та Молдові. Словенія підтримувала це з самого початку. В той самий час, вона голосно виразила застереження стосовно того, що потрібно дотримуватись багатьох критеріїв і ми допоможемо Україні у їх виконанні, що призведе до отримання членства в ЄС", - розповів Менцін
Менцін додав, що Словенія є найменш євроскептичною країною Європи.
"Цікаво відзначити, що Словенія впродовж довгого часу була, і думаю є, найменш євроскептичною країною Європи. Якщо ви спитаєте в населення, чи сприятливо це, ви почуєте найменше євроскептицизму у Словенії. Згодом приходить Європа, шенгенська зона. Ми не можемо це поєднати з членством в НАТО, ми говоримо про євроінтеграцію та євроатлантичну інтеграцію, ми стали членом НАТО кілька років пізніше, населення набагато більше підтримує Європейський Союз, ніж, наприклад, членство в НАТО, але я мушу сказати, що ми маємо також велику підтримку НАТО серед населення", - додав Менцін.
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