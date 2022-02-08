"Слово "автономія" ніде не згадується": США звинуватили РФ у викривленні Мінських угод
США заявили, що РФ спотворює Мінські угоди, вимагаючи від України надання ОРДЛО автономії як виконання домовленостей
Про це повідомило у Twitter посольство США в Україні.
"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", - йдеться у заяві.
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При цьому США наголосили, що Україна намагається виконувати Мінські угоди, зокрема продовженням особливого статусу ОРДЛО, натомість РФ саботує врегулювання конфлікту.
"Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати Мінськ, у тому числі щороку ухвалюючи закон про особливий статус. Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми та вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", - заявили США.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном звинуватив владу України в "курсі на демонтаж" Мінських угод.
- Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ніхто не примушує Україну виконувати Мінські угоди на російських умовах.
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