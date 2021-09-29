"Слуга народу" ініціювала призначення виборів мера Кривого Рогу на березень 2022 року

Про це повідомила пресслужба партії.



"На виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області", - зазначив голова комітету Ради з питань організації державної влади Андрій Клочко.



Клочко заявив, що зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови у Дніпропетровській області та Часовоярського міського голови на Донеччині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb