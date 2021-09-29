"Слуга народу" ініціювала призначення виборів мера Кривого Рогу на березень 2022 року
Народні депутати від "Слуги народу" подали постанову про призначення на 27 березня 2022 року позачергових виборів міського голови Кривого Рогу
Про це повідомила пресслужба партії.
"На виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області", - зазначив голова комітету Ради з питань організації державної влади Андрій Клочко.
Клочко заявив, що зареєстровано проєкти постанов про призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови у Дніпропетровській області та Часовоярського міського голови на Донеччині.
- Нагадаємо, у селі Вільне під Кривим Рогом 15 серпня виявили тіло криворізького міського голови Костянтина Павлова. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) КК України.
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