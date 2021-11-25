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"Слуги народу" зареєстрували проєкт, яким розпочали атаку на мовний закон та уповноваженого із захисту держмови, - активісти

25 листопада, 2021 четвер
10:36
Суспільство Тарас Кремінь

Активісти заявили, що депутати правлячої фракції "Слуга Народу" подали до Верховної Ради законопроєкт, яким розпочали атаку на уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, який контролює дотримання мовного закону в країні

Заяву оприлюднила громадянська спільнота "Мова об’єднує".

"Депутати правлячої партії "Слуга Народу" розпочали атаку на Уповноваженого із захисту державної мови – ключову інституцію, завданням якої є контроль за виконанням закону про мову і захист мовних прав українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в День української мови та писемності, 9 листопада, нардеп-"слуга" Максим Бужанський оприлюднив відеозвернення із закликом зняти уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня і змінити закон, який захищає уповноваженого від можливості свавільного звільнення.

Так, закон про мову передбачає, що уповноважений, хоча й призначається урядом, але здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб і не може бути звільнений без належних підстав.

У свою чергу, 22 листопада "слуги народу" зареєстрували законопроєкт №6336, співавторами якого разом з Бужанським стали члени фракції Данило Гетманцев, Юлія Гришина, Євгеній Брагар, Галина Третьякова та інші – загалом 29 депутатів.

Активісти наголошують, що цей законопроєкт вносить зміни в закони про мову і про Кабінет міністрів, дозволяючи уряду в будь-який момент знімати уповноваженого за "незадовільний звіт" чи просто "за поданням прем’єр-міністра".

"Тобто інституцію, покликану контролювати виконання закону в тому числі посадовцями уряду та інших органів влади, "слуги народу" хочуть зробити цілковито залежними від цих самих посадовців. Проходження законопроєкту в парламенті вже супроводжується безпрецедентними маніпуляціями. По-перше, в Раді змінили головний комітет, який має його розглядати. Спочатку на сайті парламенту головним значився гуманітарний комітет, який спеціалізується на мовній політиці. Але тепер головним визначено комітет з організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також є співавтором законопроєкту 6336. По-друге, проєкт хочуть розглянути на комітеті у форсованому темпі, вже 1 грудня, не чекаючи експертних висновків, на подання яких регламент дає три тижні", - йдеться в повідомленні.

Члени громадянської спілноти заявили, що розцінює дії депутатів президентської партії "як акт підтримки російської гібридної агресії, допомогу ворогу в війні проти української мови як однієї з підвалин нашої національної єдності".

Активісти вимагають:

  • Від фракції "Слуга Народу" – публічно засудити законопроєкт 6336 і забезпечити його зняття з розгляду парламенту;
  • Від парламентського комітету з організації державної влади – "відмовитися від намірів форсованого протягування проєкту 6336 1 грудня", розглянути його лише після отримання всіх експертних висновків і ухвалити рішення про недоцільність включення цього проєкту до порядку денного сесії.

"Якщо ці кроки не будуть зроблені, ми змушені будемо закликати людей, вийти з 1 грудня на протест на захист свого права на мову", - йдеться в повідомленні.

 

  • Нагадаємо, в Україні 16 липня почали діяти нові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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мова
закон про мову
скандал
Тарас Кремінь
Слуга народу
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