"Слуги народу" зареєстрували проєкт, яким розпочали атаку на мовний закон та уповноваженого із захисту держмови, - активісти

Заяву оприлюднила громадянська спільнота "Мова об’єднує".

"Депутати правлячої партії "Слуга Народу" розпочали атаку на Уповноваженого із захисту державної мови – ключову інституцію, завданням якої є контроль за виконанням закону про мову і захист мовних прав українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в День української мови та писемності, 9 листопада, нардеп-"слуга" Максим Бужанський оприлюднив відеозвернення із закликом зняти уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня і змінити закон, який захищає уповноваженого від можливості свавільного звільнення.

Так, закон про мову передбачає, що уповноважений, хоча й призначається урядом, але здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб і не може бути звільнений без належних підстав.

У свою чергу, 22 листопада "слуги народу" зареєстрували законопроєкт №6336, співавторами якого разом з Бужанським стали члени фракції Данило Гетманцев, Юлія Гришина, Євгеній Брагар, Галина Третьякова та інші – загалом 29 депутатів.

Активісти наголошують, що цей законопроєкт вносить зміни в закони про мову і про Кабінет міністрів, дозволяючи уряду в будь-який момент знімати уповноваженого за "незадовільний звіт" чи просто "за поданням прем’єр-міністра".

"Тобто інституцію, покликану контролювати виконання закону в тому числі посадовцями уряду та інших органів влади, "слуги народу" хочуть зробити цілковито залежними від цих самих посадовців. Проходження законопроєкту в парламенті вже супроводжується безпрецедентними маніпуляціями. По-перше, в Раді змінили головний комітет, який має його розглядати. Спочатку на сайті парламенту головним значився гуманітарний комітет, який спеціалізується на мовній політиці. Але тепер головним визначено комітет з організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також є співавтором законопроєкту 6336. По-друге, проєкт хочуть розглянути на комітеті у форсованому темпі, вже 1 грудня, не чекаючи експертних висновків, на подання яких регламент дає три тижні", - йдеться в повідомленні.

Члени громадянської спілноти заявили, що розцінює дії депутатів президентської партії "як акт підтримки російської гібридної агресії, допомогу ворогу в війні проти української мови як однієї з підвалин нашої національної єдності".

Активісти вимагають:

Від фракції "Слуга Народу" – публічно засудити законопроєкт 6336 і забезпечити його зняття з розгляду парламенту;

Від парламентського комітету з організації державної влади – "відмовитися від намірів форсованого протягування проєкту 6336 1 грудня", розглянути його лише після отримання всіх експертних висновків і ухвалити рішення про недоцільність включення цього проєкту до порядку денного сесії.

"Якщо ці кроки не будуть зроблені, ми змушені будемо закликати людей, вийти з 1 грудня на протест на захист свого права на мову", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, в Україні 16 липня почали діяти нові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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