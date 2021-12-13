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Головна Кримінал Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год

13 грудня, 2021 понедiлок
18:55
Кримінал ДТП на Харківщині

Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, рухався зі швидкістю в 180 км/год

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Інформацію про швидкість автомобіля встановили під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

"Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій "Інфініті" рухався зі швидкістю 180 км/год", - сказав Чубенко.

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