Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год
Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, рухався зі швидкістю в 180 км/год
Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Інформацію про швидкість автомобіля встановили під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.
"Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій "Інфініті" рухався зі швидкістю 180 км/год", - сказав Чубенко.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на шаленій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Проте суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів. Але 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- Пізніше адвокати потерпілої сторони знайшли ще п’ятьох очевидців.
- 19 листопада 16-річний водій Infiniti Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові.
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