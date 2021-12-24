Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу
Водія Infiniti 16-річного Миколу Харківського, який 26 жовтня спричинив у Харкові смертельну ДТП, судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України
Про це повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі РБК-Україна.
Спікер зазанчив, що Миколу Харківського судитимуть за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).
"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ -ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду", - додав Чубенко.
Технічна експертиза показала, що на момент ДТП автомобіль підозрюваного, його гальмівна та рульова системи були у справному стані.
- Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.
- Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.
- Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.
- 16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.
- У листопаді адвокати потерпілої сторони заявили, що знайшли ще п'ятьох очевидців у справі.19 листопада Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові.
- 7 грудня стало відомо, що 16-річного водія визнали осудним. 13 грудня повідомлялося про те, що 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год.
- 17 грудня адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин водія.
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