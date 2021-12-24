Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу

Про це повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі РБК-Україна.



Спікер зазанчив, що Миколу Харківського судитимуть за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).



"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ -ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде направлено до суду", - додав Чубенко.



Технічна експертиза показала, що на момент ДТП автомобіль підозрюваного, його гальмівна та рульова системи були у справному стані.

