Смертельна ДТП у Харкові: адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин 16-річного водія
Адвокати потерпілих у смертельній ДТП у Харкові подали заяву про ще один злочин 16-річного водія Миколи Харківського
Про це повідомляє юридична компанія Міллер.
"У ході розслідування провадження за фактом ДТП, нами було встановлено обставини, що вказують на факти можливого вчинення Харківським Миколою декількох кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами. Нашими адвокатами, на адресу Харківської обласної прокуратури скеровано заяву про злочин за кваліфікацією ч. 1 та ч. 3 ст. 289 КК України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, слідство отримало результати ключових експертиз по справі:
- Миколу Харківського визнали осудним, адже у нього не було психічних захворювань, які могли б повпливати на поведінку;
- експертиза встановила, що причиною ДТП є порушення правил дорожнього руху водієм, а саме проїзд на червоне світло;
- швидкість руху авто Infiniti, яким керував підозрюваний, становила 180 км/год. З моменту перетину автомобілем Миколи Харківського стоп-лінії перед перехрестям до моменту зіткнення минуло 0.7 секунди, що повністю позбавило можливості зреагувати на небезпеку водія Chevrolet Aveo;
- експерти підтвердили факт загибелі однієї людини та отримання травм трьома іншими потерпілими внаслідок транспортної пригоди.
Справу скерують до суду після того, як будуть продовжені строки розслідування та з'явиться кінцева оцінка інших кримінальних правопорушень.
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