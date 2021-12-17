Смертельна ДТП у Харкові: адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин 16-річного водія

Про це повідомляє юридична компанія Міллер.

"У ході розслідування провадження за фактом ДТП, нами було встановлено обставини, що вказують на факти можливого вчинення Харківським Миколою декількох кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами. Нашими адвокатами, на адресу Харківської обласної прокуратури скеровано заяву про злочин за кваліфікацією ч. 1 та ч. 3 ст. 289 КК України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, слідство отримало результати ключових експертиз по справі:

Миколу Харківського визнали осудним, адже у нього не було психічних захворювань, які могли б повпливати на поведінку;

експертиза встановила, що причиною ДТП є порушення правил дорожнього руху водієм, а саме проїзд на червоне світло;

швидкість руху авто Infiniti, яким керував підозрюваний, становила 180 км/год. З моменту перетину автомобілем Миколи Харківського стоп-лінії перед перехрестям до моменту зіткнення минуло 0.7 секунди, що повністю позбавило можливості зреагувати на небезпеку водія Chevrolet Aveo;

експерти підтвердили факт загибелі однієї людини та отримання травм трьома іншими потерпілими внаслідок транспортної пригоди.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.

Суд заарештував без права внесення застави 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який спричинив смертельну ДТП.

Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Суд ухвалив примусово відібрати у підлітка кров для проведення аналізів.

16-річний підозрюваний відмовився здати кров на аналіз попри ухвалу суду.

У листопаді адвокати потерпілої сторони заявили, що знайшли ще п'ятьох очевидців у справі.19 листопада Микола Харківський визнав свою провину у смертельній ДТП у Харкові.

7 грудня стало відомо, що 16-річного водія визнали осудним. 13 грудня повідомлялося про те, що 16-річний водій на Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"На даний час стороною обвинувачення вирішується питання щодо продовження строку досудового розслідування та строку тримання під вартою підозрюваному. Для цього на початку наступного тижня повинні бути подані відповідні клопотання", - йдеться у повідомленні.Справу скерують до суду після того, як будуть продовжені строки розслідування та з'явиться кінцева оцінка інших кримінальних правопорушень.