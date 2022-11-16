Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що до оновленого списку військової допомоги, переданої Україні, увійшли снаряди для РСЗВ MARS II, важкі тягачі M1070 Oshkosh та кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Також із запасів бундесверу та німецької промисловості Україні передали 116 польових обігрівачів та датчики захисту від дронів і глушників.

Раніше Німеччина відправила до України намети, електрогенератори, одяг, аптечки першої допомоги, пайки, патрони до 40-мм гранатомета, 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 снарядів, зенітні боєприпаси, снаряди калібру 155 мм, 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною), протитанкові міни, 500 зенітних ракет STINGER, кулемети, ручні гранати, заряди вибухівки, детонатори та інша зброя та спорядження.

12 жовтня надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України. Система протиповітряної оборони IRIS-T уже виконує завдання на південному напрямку.

24 жовтня повідомлялося, що Німеччина якомога швидше надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, Кожен із таких комплексів здатен захистити велике місто.

На початку листопада в Україну прибула чергова партія військової техніки та амуніції з Німеччини, зокрема виділили бронетранспортери Dingo, ракети для Iris-T SLM, антидронні датчики.

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