Снарядний голод докотився до Росії: потенціал армії РФ знижується, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що у Росії вичерпуються запаси боєприпасів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Снарядний голод поступово докотився до Росії, яка весь час активно використовувала артилерію на всіх ділянках фронту. Запаси починають вичерпуватися, і Росія почала використовувати старі боєприпаси та шукати варіанти поповнення боєприпасів з інших країн", - зауважив Згурець.
За словами експерта, у російській армії відчувається снарядний голод на всій лінії фронту.
"Окрім Бахмута, де ворог намагається найбільш активно використовувати артилерію. Потенціал російської армії, з огляду вичерпання запасів артилерії, може поступово знижуватися", - підкреслив Згурець.
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