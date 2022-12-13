Снарядний голод докотився до Росії: потенціал армії РФ знижується, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Снарядний голод поступово докотився до Росії, яка весь час активно використовувала артилерію на всіх ділянках фронту. Запаси починають вичерпуватися, і Росія почала використовувати старі боєприпаси та шукати варіанти поповнення боєприпасів з інших країн", - зауважив Згурець.

За словами експерта, у російській армії відчувається снарядний голод на всій лінії фронту.

"Окрім Бахмута, де ворог намагається найбільш активно використовувати артилерію. Потенціал російської армії, з огляду вичерпання запасів артилерії, може поступово знижуватися", - підкреслив Згурець.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія надає Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні.

Через військову співпрацю з Росією нові санкції проти Ірану ввели США, Велика Британія та ЄС.

Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для ведення повномасштабної війни в Україні, остерігаючись реакції міжнародної спільноти

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