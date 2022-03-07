Сьогодні Гаазький трибунал розпочне слухання воєнних злочинів Росії
Сьогодні, 7 березня, відбудеться перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України.
Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Верховна Рада.
- Нагадаємо, 3 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць МКС розпочав розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України
- Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
- Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.
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