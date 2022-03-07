Сьогодні Гаазький трибунал розпочне слухання воєнних злочинів Росії

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Верховна Рада.

Нагадаємо, 3 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць МКС розпочав розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Також Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

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