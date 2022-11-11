Сьомий "Рамштайн" пройде наступного тижня, - Пентагон
Контактна група з питань оборони України, яку очолює голова Пентагону Ллойд Остін, зустрінеться в онлайн-форматі на наступному тижні
Повідомлення передає Укрінформ з посиланням на брифінг заступниці речника міністерства оборони США Сабріни Сінгх.
Міністр оборони США Ллойд Остін проведе сьому зустріч Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, цей формат відомий як "Рамштайн".
Представниця оборонного відомства наголосила, що представники близько 50 країн-союзників України зможуть "обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".
- Нагадаємо, що минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня, міністр оборони Олексій Резніков зазначав: головним предметом обговорення в Брюсселі була протиповітряна оборона України.
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