Сьомий "Рамштайн" пройде наступного тижня, - Пентагон

Повідомлення передає Укрінформ з посиланням на брифінг заступниці речника міністерства оборони США Сабріни Сінгх.

Міністр оборони США Ллойд Остін проведе сьому зустріч Контактної групи з питань оборони України наступного тижня, цей формат відомий як "Рамштайн".

Представниця оборонного відомства наголосила, що представники близько 50 країн-союзників України зможуть "обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

Нагадаємо, що минула зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 12 жовтня, міністр оборони Олексій Резніков зазначав: головним предметом обговорення в Брюсселі була протиповітряна оборона України.