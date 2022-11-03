SpaceX запустив телекомунікаційний супутник Hotbird 13G і приземлив ракету в море
3 листопада американська компанія SpaceX Маска запустила у космос комунікаційний супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat
Про це інформує Space.
Сьогодні о 08:22 за київським часом з космодрому у штаті Флорида стартувала ракета-носій Falcon 9.
"Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю трохи менше ніж через дев'ять хвилин, приземлившись, як і було заплановано, на безпілотному кораблі SpaceX Just Read the Instructions, який стояв в Атлантичному океані", - повідомляє пресслужба.
Супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat розгорнувся на геоперехідній орбіті - 35 900 кілометрів над нашою планетою, через 36 хвилин після запуску.
Hotbird 13G виготовили Airbus Defense and Space. Супутник експлуатуватиметься французькою телекомунікаційною компанією Eutelsat.
Це був сьомий пуск і посадка саме цього ступеня.
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