SpaceX запустив телекомунікаційний супутник Hotbird 13G і приземлив ракету в море

Про це інформує Space.

Сьогодні о 08:22 за київським часом з космодрому у штаті Флорида стартувала ракета-носій Falcon 9.

"Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю трохи менше ніж через дев'ять хвилин, приземлившись, як і було заплановано, на безпілотному кораблі SpaceX Just Read the Instructions, який стояв в Атлантичному океані", - повідомляє пресслужба.

Супутник Hotbird 13G компанії Eutelsat розгорнувся на геоперехідній орбіті - 35 900 кілометрів над нашою планетою, через 36 хвилин після запуску.

Hotbird 13G виготовили Airbus Defense and Space. Супутник експлуатуватиметься французькою телекомунікаційною компанією Eutelsat.

Це був сьомий пуск і посадка саме цього ступеня.

26 вересня Ілон Маск повідомив, що SpaceX випустив 1 млн терміналів Starlink для супутникового інтернету.

3 жовтня засновник компанії Space X Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано на верифікованому акаунті Маска у твіттері, – провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість пропонують демілітаризувати Росію і вчити історію.

Американська компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію екіпаж з чотирьох астронавтів, серед яких - росіянка Анна Кікіна.

Компанія SpaceX вивела за допомогою ракети Falcon 9 на орбіту телекомунікаційні супутники Galaxy 33 і 34 американського оператора Intelsat.

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