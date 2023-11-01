Спалах гепатиту A може поширюватись. Нам поки не відоме джерело, - депутат Вінницької облради Гижко
Депутат Вінницької обласної ради Андрій Хижко розповів, що епідемія гепатиту A може поширюватись через те, що досі не виявлено джерела інфікування
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз ми вже маємо 247 хворих на гепатит A. Це люди, в яких вже підтверджений діагноз. На жаль, поширення епідемії гепатиту A не зупиняється. Головною проблемою залишається джерело вірусу, яке ми поки не можемо виявити", - розповів Хижко.
Депутат додав, що у місті та області посилили перевірку закладів харчування та ринки, щоб виявити джерело інфікування гепатитом A
"Епідемія може тривати, оскільки інкубаційний період становить від 2-х до 4-х тижнів. Ця проблема дуже сильно турбує владу міста та області. Тому зараз дуже активно шукаємо джерело інфікування гепатитом А. Спочатку епідеміологи вважали, що це може бути питна вода, адже в місті є дуже багато бюветів. Проте зразки питної води показали, що вона цілком безпечна для людей. Зараз перевіряються всі заклади харчування, підприємства міста і ринки. Зараз дуже важливо встановити та локалізувати джерело інфікування", - додав він.
Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині
Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.
З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.
Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області.
"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 із підтвердженим діагнозом та 12 із підозрою на гепатит A. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості. Важких немає", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Пізніше головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту A на Вінниччині є надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Нині епідеміологи намагаються з'ясувати причини спалаху захворювання.
На Вінниччині через спалах гепатиту А бригади розпочали екстрену вакцинацію людей, які напередодні контактували з хворими: станом вечір 31 жовтня кількість випадків захворювання зросла до 247
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