Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
Спеціальний представник Китаю з питань Євразії закликав Захід припинити постачати зброю на поле бою в Україні та розпочати мирні переговори
Про це повідомляє Голос Америки.
За словами Лі Хуея, для встановлення миру в Україні необхідно припинити відправляти зброю на поле бою та провести мирні переговори.
"Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – сказав Лі Хуей.
Спецпредставник Китаю дав зрозуміти, що його турне, під час якого він 15-28 травня відвідав Україну, Росію, Польщу, Францію, Німеччину та штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, не принесла відчутних результатів, тому Пекін наразі розглядає можливість наступних поїздок.
- 16 травня Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.
- 26 травня WSJ написав, що Лі Хуей під час поїздки Європою нібито закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.
- 2 червня Лі Хуей заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів
- Крім цього спецпредставник КНР запевнив, що під час свого турне не пропонував європейським лідерам залишити РФ окуповані території України
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