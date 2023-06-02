Про це повідомляє Голос Америки.

За словами Лі Хуея, для встановлення миру в Україні необхідно припинити відправляти зброю на поле бою та провести мирні переговори.

"Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати", – сказав Лі Хуей.

Спецпредставник Китаю дав зрозуміти, що його турне, під час якого він 15-28 травня відвідав Україну, Росію, Польщу, Францію, Німеччину та штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, не принесла відчутних результатів, тому Пекін наразі розглядає можливість наступних поїздок.