Спецслужби РФ вербували українських дітей грою у смартфоні: за фото військових об'єктів та інфраструктури давали електронні гроші

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів", – заявив речник.

Адміністрування цього застосунку здійснювала підконтрольна російським спецслужбам ІТ-компанія.

"Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи", – повідомляють у СБУ.