Спецслужби РФ вербували українських дітей грою у смартфоні: за фото військових об'єктів та інфраструктури давали електронні гроші
Служба безпеки України викрила спецслужби РФ на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.
Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів", – заявив речник.
Адміністрування цього застосунку здійснювала підконтрольна російським спецслужбам ІТ-компанія.
"Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.
Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи", – повідомляють у СБУ.
- Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру 4 окупантам, які брали участь у захопленні Запорізької АЕС
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