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Спецтрибунал для РФ: Україна збирає у Страсбурзі коаліцію із 33 країн

21 березня, 2023 вiвторок
20:52
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 21 та 22 березня Україна збирає у Страсбурзі коаліцію з 33 держав, що працюватимуть над спецтрибуналом для РФ

Про це він написав у twitter.

Кулеба зазначив, що це необхідно для фіксації першого злочину РФ, який призвів до подальших.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств", - пише він.

  • 3 березня до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії входило 29 країн.
МЗС України
Гаазький трибунал
Дмитро Кулеба
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