Спецтрибунал для РФ: Україна збирає у Страсбурзі коаліцію із 33 країн

Про це він написав у twitter.

Кулеба зазначив, що це необхідно для фіксації першого злочину РФ, який призвів до подальших.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств", - пише він.