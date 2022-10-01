Сполучені Штати не причетні до саботажу на "Північному потоці", - США на Радбезі ООН
США, у відповідь на закиди російської сторони, заявили, що не причетні до саботажу на газопроводах "Північного потоку" в Балтійському морі
Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник глави Місії США при ООН посол Ричард Міллс.
"Делегація РФ знову поширює теорії змови та масову дезінформацію в цій залі", - сказав Міллс.
Він наголосив, що Сполучені Штати категорично заперечують будь-яку причетність до витікання газу на "Північному потоці".
Міллс також звинуватив Росію у спробі відволікти світ від її війни проти України.
Інциденти в Балтійському морі мають розслідувати компетентні органи, сказав представник США. За його словами, Рада Безпеки ООН має зосередитися на припиненні проявів агресії з боку Росії.
"Ми не повинні дозволити РФ надалі використовувати ООН і цю Раду для поширення брехні й дезінформації, чим вони займаються від самого початку війни в Україні", - сказав Міллс.
- На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе