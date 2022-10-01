Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник глави Місії США при ООН посол Ричард Міллс.

"Делегація РФ знову поширює теорії змови та масову дезінформацію в цій залі", - сказав Міллс.

Він наголосив, що Сполучені Штати категорично заперечують будь-яку причетність до витікання газу на "Північному потоці".

Міллс також звинуватив Росію у спробі відволікти світ від її війни проти України.

Інциденти в Балтійському морі мають розслідувати компетентні органи, сказав представник США. За його словами, Рада Безпеки ООН має зосередитися на припиненні проявів агресії з боку Росії.

"Ми не повинні дозволити РФ надалі використовувати ООН і цю Раду для поширення брехні й дезінформації, чим вони займаються від самого початку війни в Україні", - сказав Міллс.

На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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