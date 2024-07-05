Американський чемпіон звинуватив Ломаченка у боягузтві

Про це повідомляє DAZN.

"Ломаченко мав добрий вигляд, але я все ще думаю, що він наляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченку. Ми називатимемо тебе Утікайченком, поки ти не поб’єшся зі мною, чемпіоне", - сказав Шакур Стівенсон.

У суботу, 6 липня, американський чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг) проведе бій проти німця Артем Арутюняна.