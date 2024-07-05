Американський чемпіон звинуватив Ломаченка у боягузтві
Американський чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон поглузував з володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка
Про це повідомляє DAZN.
"Ломаченко мав добрий вигляд, але я все ще думаю, що він наляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченку. Ми називатимемо тебе Утікайченком, поки ти не поб’єшся зі мною, чемпіоне", - сказав Шакур Стівенсон.
У суботу, 6 липня, американський чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг) проведе бій проти німця Артем Арутюняна.
- Український боксер Василь Ломаченко 12 травня переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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