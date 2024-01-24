Australian Open: українська тенісистка Ястремська перемогла чешку й вийшла до півфіналу
24 січня тенісистка з України Даяна Ястремська пройшла до півфіналу Australian Open-2024, обігравши чешку Лінду Носкову, яку не пройшла Світоліна
Про це повідомляє Champion.
Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка зробила 3 ейси та 3 подвійні помилки, реалізувавши 3 із 5 брейк-пойнтів.
Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини. За словами першої ракетки України, вона була змушена відмовитися від боротьби після трьох програних чешці Лінді Носковій геймів.
Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open-2024.
- Нагадаємо, до четвертого кола Australian Open одночасно вийшли три українські спортсменки - Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
- Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу Australian Open-2024, вибивши з турніру нейтральну білоруську тенісистку Вікторію Азарєнку.
- Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини.
- Українська тенісистка Марта Костюк програла у 1/4 Australian Open четвертій ракетці світу американці Корі Гофф. Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.
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