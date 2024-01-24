Australian Open: українська тенісистка Ястремська перемогла чешку й вийшла до півфіналу

Про це повідомляє Champion.

Даяна Ястремська у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову в 1/4 фіналу Australian Open-2024.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка зробила 3 ейси та 3 подвійні помилки, реалізувавши 3 із 5 брейк-пойнтів.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини. За словами першої ракетки України, вона була змушена відмовитися від боротьби після трьох програних чешці Лінді Носковій геймів.

Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open-2024.