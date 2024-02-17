Біатлон: Україна назвала склад на естафети на ЧС-2024

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

За словами тренера жіночої збірної Миколи Зоца, на дистанцію 4х6 км вийдуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Тренер чоловічої команди Юрай Санітра обрав на гонку 4х7,5 км Артема Приму, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка.

Жіноча естафета на ЧС-2024 у Чехії розпочнеться 17 лютого о 14:45 за київським часом, чоловіча - о 17:30.

Україна на ЧС-2024 поки не здобула жодної нагороди. Найкращий результат наша команда показала у змішаній естафеті, де Прима, Підручний, Джима та Петренко фінішували сьомими. В особистих змаганнях найкраще виступила Христина Дмитренко, яка в гонці на 15 км стала восьмою.

Розклад ЧС-2024 з біатлону

17 лютого. 14:45. Жінки. Естафета, 4х6 км

17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км

18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км

18 лютого. 17:30. Чоловіки. Масстарт, 15 км