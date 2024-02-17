Біатлон: Україна назвала склад на естафети на ЧС-2024
Збірна України назвала склад на чоловічу та жіночу естафети, які відбудуться на чемпіонаті світу у чеському Нове Место 17 лютого
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
За словами тренера жіночої збірної Миколи Зоца, на дистанцію 4х6 км вийдуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
Тренер чоловічої команди Юрай Санітра обрав на гонку 4х7,5 км Артема Приму, Дмитра Підручного, Дениса Насика та Антона Дудченка.
Жіноча естафета на ЧС-2024 у Чехії розпочнеться 17 лютого о 14:45 за київським часом, чоловіча - о 17:30.
Україна на ЧС-2024 поки не здобула жодної нагороди. Найкращий результат наша команда показала у змішаній естафеті, де Прима, Підручний, Джима та Петренко фінішували сьомими. В особистих змаганнях найкраще виступила Христина Дмитренко, яка в гонці на 15 км стала восьмою.
Розклад ЧС-2024 з біатлону
17 лютого. 14:45. Жінки. Естафета, 4х6 км
17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км
18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км
18 лютого. 17:30. Чоловіки. Масстарт, 15 км
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.79 Купівля 37.79Продаж 38.37
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.52
- Актуальне
- Важливе