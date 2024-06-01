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Огляд

Дата реваншу Усик - Фʼюрі, а Лунін поза фіналом ЛЧ: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
1 червня, 2024 субота
17:07
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

З 26 травня по 1 червня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: визначилась дата другого супербою Олександр Усик - Тайсон Фʼюрі, а Андрій Лунін заразився грипом і не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Зміст

Зінченко після невдалого сезону зацікавив європейський топклуб

За інформацією Mirror, мюнхенська "Баварія" серйозно зацікавилась можливістю купити Олександра Зінченка після того, як команду очолив бельгієць Венсан Компані. Українець повинен замінити Альфонсо Девіса, який цього літа ймовірно покине "Баварію". Ще один кандидат - Тео Ернандес з "Мілана".

Трансферна вартість Зінченка оцінюється у 35 млн євро. Українець і Венсан Компані добре знайомі завдяки "Манчестер Сіті", де вони разом грали 3 роки.

У цьому сезоні Олександр Зінченко провів 35 матчів, забив гол і віддав 2 асисти. Проте мав травми, а наприкінці сезону втратив місце в основі "Арсеналу".

Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ

Фото: Getty Images

Боксер Щербина, який після початку війни живе в Німеччині, проведе бій у Москві

На 10 червня у Москві запланований вечір боксу. Вже відомо, що у столиці країни-терористки битиметься уродженець Херсона Дмитро Щербина, він проведе поєдинок проти росіянина Вадима Лубсанова.

За інформацією "Трибуни", після початку повномасштабної війни Щербина живе у Німеччині. Боксер підписав контракт з промоутерською компанією First Punch Boxing.

Останній бій в Україні провів у лютому 2021 року. До цього Щербина ніколи не проводив бої у Росії.

Дмитро Щербина

Фото: зі соцмереж

Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Усиком та Ф'юрі

Голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за чемпіонство світу в гевівейті відбудеться 21 грудня 2024 року

"Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій... Наша прихильність шанувальникам боксу продовжується... Ми сподіваємося вам це подобається", - Туркі Аль аш-Шейх.

Бій пройде в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Фото: Getty Images

У Франції спіймали чеченця, який планував теракт на стадіоні, де гратиме збірна України

У міністерстві внутрішніх справ Франції відзвітували, що спіймали 18-річного уродженця Чечні. Його підозрюють у підготовці теракту під час Олімпіади-2024.

Чеченця затримали ще 22 травня, але про це розголосили лише 31 травня. Усі докази свідчать, що він активно готував теракт на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні.

Терорист планував напасти на глядачів та поліціянтів під час футбольного матчу на Олімпіаді. В результаті чеченець мав намір й закінчити життя - мученицькою смертю.

У Сент-Етьєні запланований матч олімпійської збірної України з футболу проти Марокко. Він пройде 27 липня.

Олімпіада-2024, Париж

Фото: Getty Images

Довбик виграв трофей Пічічі

Нападник "Жирони" Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги в сезоні-2023/24. Він забив 24 голи. Українець випередив Александра Сорлота  ("Вільярреал") на один м’яч.

Третє і четверте місце в списку бомбардирів - у форварда "Барселони" Роберта Левандовського та півзахисника "Реала" Джуда Беллінгема. Обидва забили по 19 м’ячів.

"Жирона" фінішувала на третій позиції та вийшла у Лігу чемпіонів.

Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга

Фото: Getty Images

Дядько Фʼюрі засипав Усика компліментами

Пітер Ф’юрі, дядько та колишній тренер ексчемпіона Тайсона Ф’юрі, позитивно висловився щодо українця Олександра Усика

"Я вважаю, що це був хороший бій, він зробив усе, що міг – це все, про що можна мріяти. Усик – винятковий чемпіон, я завжди казав, що цей хлопець чудовий боєць, він найкращий, з ким зустрічався Тайсон, це точно. Але це був близький бій. Ф’юрі великий, але не використав свої габарити. Думаю, що так не повинно бути, але це лише моя думка", - сказав дядько Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик

Фото: Getty Images

Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

30 травня воротар "Реала" Андрій Лунін заявив, що не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії". Українець заразився грипом, і не зміг нормально підготуватись до матчу проти "Боруссії".

"Тібо Куртуа буде грати 1 червня. Лунін залишиться на лаві запасних", – сказав головний тренер Карло Анчелотті.

Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль". Він замінив в основному складі Тібо Куртуа, який майже весь сезон пропустив через травму.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі" о 22:00 за київським часом.

Андрій Лунін

Фото: Getty Images

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