Італія втратила титул переможця Євро, Мессі травмувався на Кубку Америки, а Канада знову залишилася без Кубка Стенлі. Головні новини світового спорту за тиждень

Італія втратила звання чемпіона Європи з футболу

Збірна Італії приїхала на Євро-2024 в статусі чинного чемпіона. Шанси італійців захистити титул вважалися невеликими. Проблеми в них розпочалися ще під час відбіркового турніру. Через суперечки з федерацією посеред кваліфікації з посади головного тренера пішов Роберто Манчіні, який привів команду до золота ЧЄ.

Його замінив Лучано Спаллетті, під керівництвом якого італійці посіли у групі, слідом за Англією, друге місце та випередили Україну. Вони здобули "пряму" путівку на Євро-2024 лише завдяки перемозі над командою Сергія Реброва в особистій зустрічі.

Збірна Швейцарії, Фото: Getty Images

У фінальній частині Італія також виглядала непереконливо. Вона здобула вольову перемогу над Албанією (2:1), без шансів поступилася Іспанії (0:1), та на останніх секундах врятувалася від поразки з Хорватією (1:1).

29 червня за підсумками гри 1/8 фіналу зі Швейцарією італійці склали повноваження чемпіонів Європи. Вони поступилися з рахунком 0:2. Голи забили Ремо Фройлер і Рубен Варгас. Швейцарія стала першим чвертьфіналістом Євро-2024 та 6 липня зустрінеться з Англією.

Німеччина, Іспанія, Англія стали чвертьфіналістами Євро-2024

Німеччина - Данія, Фото: Getty Images

Тим часом на ЧЄ визначилися ще три чвертьфіналісти. 29 червня в 1/8 фіналу Євро-2024 зустрічались збірні Німеччини та Данії. Матч у Дортмунді перервали на 36-й хвилині через сильну грозу з градом. Після відновлення гри німці забили двічі. Голи на рахунку Кая Гаверца, який реалізував пенальті, та Джамала Мусіали. У чвертьфіналі Німеччина 5 липня зустрінеться з Іспанією.

Іспанці 30 червня перемогли Грузію - 4:1. Грузини вкотре на Євро-2024 здивували та на 18-й хвилині вийшли вперед завдяки автоголу Робена Ле Нормана. Іспанія відігралася ще наприкінці першого тайму зусиллями Родрі. А по перерві довела рахунок до розгромного - відзначилися Фабіан Руїс, Ніко Вільямс та Дані Ольмо.

30 червня Словаччина була у лічених секундах від сенсації з Англією. ЇЇ на 25-й хвилині вперед вивів Іван Шранц. Англійців від поразки на 90+5 хвилині врятував Джуд Беллінгем, який забив у падінні через себе та перевів гру в овертайм. На початку додатково часу перемогу команді Гарета Саутгейта приніс Гаррі Кейн - 2:1.

На Кубку Америки визначилися 4 учасники плей-офф

Ліонель Мессі, Фото: Getty Images

На Копа Америка у США стали відомі перші чвертьфіналісти. Без втрат груповий раунд пройшла Аргентина, яка переграла Канаду (2:0), Чилі (1:0) та Перу (2:0). Лідер аргентинців Ліонель Мессі відзначився лише результативною передачею у грі з канадцями, а матч з перуанцями пропустив через розтягнення правого привідного м'яза. Через травму 37-річний футболіст ризикує не зіграти й 5 липня у чвертьфіналі з Еквадором.

У іншому чвертьфіналі 6 липня зустрінуться Венесуела та Канада. Інші учасники плей-офф визначаться 2 та 3 липня після матчів США - Уругвай, Болівія - Панама, Бразилія - Колумбія та Коста-Рика - Парагвай. У групі С з 6 очками лідирує Уругвай, слідом за яким розташувалися США (3), Панама (3) та Болівія (0). У групі D першою йде Колумбія (6), яка випереджає Бразилію (4), Коста-Рику (1) та Парагвай (0). Що стосується бразильців, то у 1-му турі у них очки відібрали костариканці (0:0), а у 2-му матчі одні з фаворитів турніру перемогли парагвайців (4:1).

"Флорида Пантерс" уперше здобула Кубок Стенлі

"Флорида Пантерс" з Кубком Стенлі, Фото: Getty Images

25 червня у Національній хокейній лізі визначився володар Кубка Стенлі. "Флорида Пантерс" розпочала фінальну серію з трьох поспіль перемог над "Едмонтон Ойлерс". Проте канадському клубу вдалося зрівняти рахунок - 3:3.

У вирішальній грі в Санрайзі "Флорида" перемогла "Едмонтон" 2:1 та вперше в історії здобула Кубок Стенлі. Канадські клуби не можуть виграти найпрестижніший трофей світового хокею з 1993 року, коли це вдалося "Монреаль Канадієнс".

Канадці задовольнилися лише індивідуальним титулом капітана "Едмонтона" Конора Макдевіда, якого визнали найкращим хокеїстом Кубка Стенлі - 2024. У 25 матчах плей-офф він закинув 8 шайб, віддав 34 результативні передачі та обійшов за кількістю асистів у одному розіграші Кубка Стенлі легендарного Вейна Грецькі, в якого була 31 гольова передача в 1988 році. Після поразки у сьомій зустрічі серії Макдевід на нагородження індивідуальним призом не вийшов.

Ферстаппен втретє у сезоні залишився без подіуму у Формулі-1

Джордж Расселл, Фото: Getty Images

На Гран-прі Австрії втретє у сезоні залишився без подіуму лідер загального заліку Макс Ферстаппен. Нідерландець, який виступає за Red Bull, виграв кваліфікацію, в якій другим та третім фінішували британці Ландо Норріс з McLaren та Джордж Расселл з Mercedes.

30 червня Ферстаппен та Норріс боролися за перемогу, проте зіткнулися за сім кіл до фінішу. Пілот з Великої Британії зійшов з дистанції, а нідерландець завершив перегони п'ятим.

Виграв Гран-прі Австрії Джордж Расселл, другим став австралієць Оскар Піастрі з Mercedes, третім - іспанець Карлос Сайнс з Ferrari.

У загальному заліку Расселл зі 111 балами йде сьомим. Ферстаппен набрав 237 очок та збільшив відрив від Норріса, який залишився другим зі 156 пунктами. На третій позиції Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari та має 150 балів.

Наступний етап ЧС відбудеться 7 липня у Великій Британії.