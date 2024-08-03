Харлан стала найуспішнішою представницею України в історії Олімпійських ігор

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На Іграх у Парижі Ольга Харлан здобула дві олімпійські нагороди: бронзу в індивідуальних змаганнях та золото в командній шаблі.

Загалом фехтувальниця має у своїй карʼєрі шість олімпійських медалей. Це більше, ніж будь-який український спортсмен в історії.

На рахунку 33-річної Харлан командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.