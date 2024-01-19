Костюк перемогла росіянку і з рекордом вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі третього кола Australian Open Марта Костюк перемогла росіянку Еліну Аванесян, яка займає 74 місце в рейтингу WTA. Поєдинок, що тривав 2 години і 33 хвилини, завершився з рахунком – 2:6, 6:4, 6:4 - на користь українки.

21-річна Костюк втретє поспіль зіграла у третьому колі AO. Вона вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу і стала наймолодшою українкою, яка зіграє на цій стадії.

В 1/8 фіналу Марта Костюк зіграє проти росіянки Марії Тимофеєвої - 170 ракетки світу. Українка займає 37 позицію у рейтингу WTA.

Australian Open

Третє коло

19 січня

Марта Костюк (Україна) – Еліна Аванесян (РФ) 2:6, 6:4, 6:4

Стосовно інших українок, які змагаються у третьому колі: Еліна Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич, а суперницею Даяни Ястремської стане американка Ема Наварр. Ці поєдинки відбудуться в ніч з 19 на 20 січня.

Леся Цуренко поступилась білорусці Аріні Соболенко.