Костюк перемогла росіянку і з рекордом вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
У п'ятницю, 19 січня, українська тенісистка Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі третього кола Australian Open Марта Костюк перемогла росіянку Еліну Аванесян, яка займає 74 місце в рейтингу WTA. Поєдинок, що тривав 2 години і 33 хвилини, завершився з рахунком – 2:6, 6:4, 6:4 - на користь українки.
21-річна Костюк втретє поспіль зіграла у третьому колі AO. Вона вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу і стала наймолодшою українкою, яка зіграє на цій стадії.
В 1/8 фіналу Марта Костюк зіграє проти росіянки Марії Тимофеєвої - 170 ракетки світу. Українка займає 37 позицію у рейтингу WTA.
Australian Open
Третє коло
19 січня
Марта Костюк (Україна) – Еліна Аванесян (РФ) 2:6, 6:4, 6:4
Стосовно інших українок, які змагаються у третьому колі: Еліна Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич, а суперницею Даяни Ястремської стане американка Ема Наварр. Ці поєдинки відбудуться в ніч з 19 на 20 січня.
Леся Цуренко поступилась білорусці Аріні Соболенко.
- 12 січня стало відомо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше зіграють одразу семеро українських тенісисток.
- Росіянки і білоруски виступають на Australian Open у "нейтральному" статусі.
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