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Головна Спорт Магучіх визнали легкоатлеткою року в Європі, а "Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко. Головні новини світового спорту за тиждень
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Магучіх визнали легкоатлеткою року в Європі, а "Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
28 жовтня, 2024 понедiлок
14:34
Спорт Ярослава Магучіх

Українку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі, "Барселона" перемогла "Реал" у чемпіонаті Іспанії з футболу, а в Формулі-1 загострилася боротьба за титул

Зміст

Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи 2024 року

26 жовтня Ярославу Магучіх визнали легкоатлеткою року в Європі.  Українська стрибунка у висоту випередила в опитуванні олімпійську чемпіонку в бігу на 800 м Кіллі Годжкінсон з Великої Британії та нідерландку Фемке Бол, яка спеціалізується у бігу на 400 м та 400 м з бар'єрами та здобувала титул найкращої легкоатлетки континенту в 2002 та 2023 роках. 

Магучіх отримала нагороду на церемонії Golden Tracks, що відбулася в Скоп'є (Північна Македонія).

"Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України", - сказала українка. 

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх, Фото: Getty Images


 У нинішньому сезоні 23-річна Магучіх встановила новий світовий рекорд - 2,10 м - та перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яке трималося з 1987 року. Також вона виграла золото Олімпіади в Парижі, чемпіонат Європи та втретє поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги. 

Крім цього, Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади-2020, чемпіонкою світу - 2023, має два срібла ЧС у 2019 та 2022 роках і золото ЧЄ-2022. 

"Барселона" влаштувала розгром у Ель Класико 

Педрі, Джуд Беллінгем, Ла Ліга, Реал - Барселона

Педрі та Джуд Беллінгем (праворуч) у матчі Реал - Барселона, Фото: Getty Images


 26 жовтня в 11-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" розбила "Реал" в найпринциповішому протистоянні Ла Ліги. Матч на "Сантьяго Бернабеу" закінчився катастрофою для мадридців, ворота яких захищав українець Андрій Лунін та замінив травмованого бельгійця Тібо Куртуа.  

За "Барселону" дубль зробив Роберт Левандовські - один мʼяч польський форвард забив головою, а в іншому моменті реалізував вихід віч-на-віч. Наприкінці зустрічі Ламін Ямаль і Рафінья довели рахунок до розгромного. 

"Барселона" перемогла 4:0, набрала 30 очок та зміцнила лідерство. "Реал" замає друге місце та відстає від каталонців на 6 пунктів. 

Команда Фліка перервала рекорду 42-матчеву безпрограшну серію "Реалу" в Ла Лізі, яка тривала з вересня минулого року. Сам німець став першим з 1984 року тренером "Барси", який виграв у гостях своє дебютне Ель Класіко. До нього це вдавалося англійцю Террі Венейблсу. 

Ще одне досягнення на рахунку Ламіна Ямаля, який у 17 років та 105 днів став наймолодшим автором голу в Ель Класіко та відібрав рекорд в Ансу Фаті. 

"Реал" переміг "Борусію" в римейку фіналу Ліги чемпіонів

Вінісіус Жуніор (праворуч)

Вінісіус Жуніор (праворуч), Фото: Getty Images


 Поразка "Реалу" виявилася несподівано ще й тому, що 22 жовтня мадридці видали суперматч у ЛЧ. Команда Карло Анчелотті приймала дортмундську "Борусію", яку вона 1 червня здолала в Лондоні на "Вемблі" у фіналі головного єврокубка - 2:0.

Після першого тайму здавалося, що німецький клуб візьме реванш - Доніелл Маллен та Джеймі Байно-Гіттенс забили у ворота Тібо Куртуа два голи. 

Проте по перерві "Реал" здійснив неймовірний камбек та завершив гру розгромом - 5:2. Вінісіус Жуніор зробив хет-трик, по разу відзначилися Антоніо Рюдігер та Лукас Васкес.

Несподіванка сталася й в іншому топматчі - між "Барселоною" та німецькою "Баварією". Каталонці, яких очолює колишній тренер мюнхенців Ганс-Дітер Флік, перемогли 4:1. На хет-трик Рафіньї та гол свого колишнього нападника Роберта Левандовські мюнхенці відповіли м'ячем Гаррі Кейна.  

У загальні турнірній таблиці ЛЧ після трьох турів "Барселона" з 6 очками десята, в "Реала" стільки ж пунктів та 12-та позиція. Без втрат йдуть англійські "Астон Вілла" та "Ліверпуль", в яких по 9 балів. Єдиний представник України в турнірі - "Шахтар" - з 1 очком 30-й.     

Ферстаппен продовжив безвиграшну серію у Формулі-1

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс, Фото: Getty Images


Нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен у нинішньому сезоні робить все, щоб фініш ЧС з автоперегонів у класі Формула-1 був інтригуючим. Триразовий чемпіон світу на Гран-прі Мексики знову не зміг перемогти та довів свою безвиграшну серію до дев'яти етапів. 

Нідерландець розпочинав перегони другим, поул виграв іспанець Карлос Сайнс з Ferrari, а головний переслідувач Макса Ферстаппена в загальному заліку - британець Ландо Норріс з McLaren - став у кваліфікації третім. 

У підсумку в Мехіко Сайнс втримався на першій позиції, а Норріс став другим. Ферстаппен цього разу взагалі залишився поза подіумом та завершив перегони шостим. 

У загальному заліку за чотири етапи до завершення ЧС нідерландець з 362 очками зберіг лідерство. Норріс скоротив відставання від Ферстаппена до 47 пунктів. Сайнс з 240 балами п'ятий.  

Наступний етап Формули-1 відбудеться 3 листопада у Бразилії.    

У НБА стартував новий сезон 

Леброн Джеймс та Бронні Джеймс (попереду)

Леброн Джеймс та Бронні Джеймс (попереду), Фото: Getty Images


22 жовтня розпочався новий сезон в Національній баскетбольній асоціації. Найпомітнішою подією на страті регулярного чемпіонату став дебют Бронні Джеймса - сина легендарного Леброна Джеймса. 23 жовтня вони разом зіграли за "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Міннесоти" (110:103) та стали першим дуетом батька та сина, які вийшли в складі однієї команди на майданчик у матчі найсильнішої баскетбольної ліги світу.  

Після цього 39-річний Леброн Джеймс допоміг своїй команді перемогти "Фінікс" (123:116) та "Сакраменто" (131:127), а його 20-річний син залишався у запасі. 

В останньому з цих матчів проти "Лейкерс" зіграв українець Олексій Лень, який відзначився 2 підборами та 1 результативною передачею. 

Без втрат на старті сезоні йде й чинний чемпіон НБА "Бостон Селтікс", з яким титул здобув українець Святослав Михайлюк, але новий чемпіонат розпочав у "Юті Джаз". Бостонці переграли "Нью-Йорк" (132:109), "Вашингтон" (122:102) та "Детройт" (124:118). 

Саме "Селтікс" букмекери вважають фаворитом сезону та пропонують на те, що вони відстоять титул коефіцієнт 4,00. Головними конкурентами чемпіонів називають "Оклахому-Сіті Тандер" (8,00) та "Нью-Йорк Нікс" (8,50). 

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Ярослава Магучіх
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