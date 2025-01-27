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Головна Спорт "Ман Сіті" та ПСЖ ризикують вилетіти з Ліги чемпіонів, а Повєткіна знову дискваліфікували за допінг. Головні новини світового спорту за тиждень
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"Ман Сіті" та ПСЖ ризикують вилетіти з Ліги чемпіонів, а Повєткіна знову дискваліфікували за допінг. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
27 січня, 2025 понедiлок
13:30
Спорт Ерлінг Холанд (у світлій формі в центрі) ПСЖ - Манчестер Сіті

"Манчестер Сіті" та ПСЖ перед останнім туром Ліги чемпіонів ризикують не потрапити до плей-офф, а російського боксера Олександра Повєткіна дискваліфікували на 4 роки за вживання допінгу

Зміст

У Лізі чемпіонів визначилися 18 учасників плей-офф

21 та 22 січня у ЛЧ відбулися матчі передостаннього туру основного раунду. Англійський "Ліверпуль" переграв на своєму полі французький "Лілль" - 2:1 - та здобув сьому поспіль перемогу в турнірі. У центральному матчі 7-го туру французький ПСЖ здолав вдома "Манчестер Сіті" з Англії - 4:2. Головна ж сенсація сталася у Роттердамі, де нідерландський "Феєнорд" розтрощив німецьку "Баварію" - 3:0.   

ПСЖ покращив своє турнірне становище, але разом з "Ман Сіті" все ще ризикує не потрапити до плей-офф. Парижани з 10 очками йдуть 22-ми, англійці з 8 пунктами розташувалися на "непрохідному" 25-му місці. Лише теоретичні шанси зіграти у 1/16 фіналу зберігає "Шахтар". Українці завдяки перемозі 2:0 над французьким "Брестом" в Гельзенкірхені набрали 7 балів та піднялися на 27-ме місце. 

Мохамед Саллах ( в центрі), Ліверпуль - Лілль

Мохамед Саллах (в центрі), Ліверпуль - Лілль, фото: Getty Images

Перед завершальним туром напряму до 1/8 фіналу вийшли "Ліверпуль" та іспанська "Барселона". Місце у плей-офф собі гарантували англійські "Арсенал", "Астон Вілла", італійські "Аталанта", "Ювентус" та "Мілан",  іспанські "Атлетико" й "Реал", німецькі "Баварія", "Борусія" і "Баєр", французькі "Брест", "Лілль", "Монако", шотландський "Селтік" та "Феєнорд". 

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками. 8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Російського боксера Повєткіна дискваліфікували на 4 роки за допінг

Олександр Повєткін та Майкл Хантер (праворуч)

Олександр Повєткін та Майкл Хантер (праворуч), фото: Getty Images

24 січня російського важковаговика Олександра Повєткіна дискваліфікували на 4 роки за вживання допінгу. ITA (Міжнародне агентство допінг-тестування) ухвалило відповідне рішення на підставі даних WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства). Повєткіна покарали за позитивну допінг-пробу у 2014 році, коли в його організмі було виявлено остарін. Усі результати росіянина з вересня 2014 року будуть анульовані. 

45-річний Повєткін оголосив про завершення кар'єри у 2021 році після поразки нокаутом від британця Діліана Вайта. У жовтні 2013 року в Москві він програв одностайним рішенням суддів українцю Володимиру Кличку. Раніше росіянина вже двічі відсторонювали від боксу за вживання заборонених препаратів. 

Загалом у його активі 36 перемог, 3 поразки та 1 нічия. У 2011-2013 роках Повєткін володів титулом регулярного чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У 2004 році в Афінах він став олімпійським чемпіоном у надважкій вазі. 

Сіннер та Кіз стали переможцями Australian Open

Медісон Кіз

Медісон Кіз, Фото: Getty Images

26 січня в Мельбурні завершився перший у сезоні турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Австралії. У фіналі жіночого одиночного турніру американка Медісон Кіз, яка займає у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) 14-те місце, здолала першу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі - 6:3, 2:6, 7:5. 

29-річна Кіз виграла турнір Grand Slam вперше в кар'єрі. 26-річна Соболенко перемогла на двох попередніх Australian Open. Американка на шляху до титулу здолала у чвертьфіналі українку Еліну Світоліну. 

У чоловічому фіналі лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер впевнено переміг Александра Зверєва (2) з Німеччини - 6:3, 7:6, 6:3. Сіннер виграв Відкритий чемпіонат Австралії вдруге поспіль. Загалом для 23-річного італійця це третій трофей Grand Slam. Він також переміг на US Open-2024.  

27-річний Зверєв у півфіналі пройшов найтитулованішого тенісиста світу Новака Джоковича (6). 37-річний серб після поразки у першому сеті не зміг продовжити боротьбу через травму стегна. 

Йоганнес Бьо втратив лідерство у Кубку світу з біатлону

Йоганнес Бьо

Йоганнес Бьо, Фото: Getty Images

23-26 січня в Антхольці (Італія) відбувся останній етап Кубка світу перед головним стартом сезону - чемпіонатом світу. 

У жінок у спринті перемогла Лу Жанмонно. За два дні француженка зберегла першу позицію й у гонці переслідування. В естафеті вона з партнерками по збірній Франції стала третьою, золото здобула Швеція, срібло - Норвегія. 

У загальному заліку Лу Жанмонно має 787 очок та йде другою. Лідирує з 879 балами німкеня Франциска Пройсс. 

У чоловіків спринт виграв норвежець Тарьєй Бьо, який слідом за молодшим рідним братом - Йоганнесом Бьо - оголосив, що після завершення нинішнього сезону в 36 років завершує кар'єру. 

У пасьюті Бьо-старший скотився на другу позицію та поступився іншому норвежцю - Стурлі Легрейду. У естафеті зіркові норвежці разом з Ветле Крістіансеном залишилися зі сріблом, перемогла збірна Франції. 

У загальному заліку Кубка світу на перше місце з 854 очками вийшов Стурла Легрейд, Йоганнес Бьо з 806 пунктами опустився на другу позицію.

Збірну Бельгії з футболу очолив Руді Гарсія

Руді Гарсія

Руді Гарсія, фото: Getty Images

24 січня новим головним тренером збірної Бельгії призначили Руді Гарсію. Француз замінив на посаді Доменіко Тедеско з Німеччини та виведе команду на матчі плей-офф Ліги націй за право зіграти у найсильнішому дивізіоні з Україною. Вони відбудуться 20 та 23 березня. 

39-річний Доменіко Тедеско очолював збірну Бельгії з 2023 року та вивів її до 1/8 фіналу Євро-2024. Також німецький тренер працював з "Шальке", "Лейпцигом" та російським "Спартаком".

Попереднім місцем роботи 60-річного Гарсії був італійський "Наполі", з якого його звільнили у листопаді 2023 року. Також він тренував французькі "Сент-Етьєн", "Діжон", "Ле-Ман", "Лілль", "Марсель", "Ліон", італійську "Рому" та "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. 

Руді Гарсія після призначення заявив, що вмовлятиме повернутися до збірної Бельгії голкіпера "Реалу" Тібо Куртуа, півзахисника "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне та форварда "Наполі" Ромелу Лукаку, які призупинили виступи за національну команду через конфлікти з Тедеско. 

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