Менеджер Усика порівняв Фʼюрі з Путіним

Про це менеджер Усика Егіс Клімас написав у соцмережі X.

"Звучить як Путін: якщо ти не зі мною, то йди на**й, то це означає, що ти проти мене. Хлопче, сам туди йди", – написав Егіс Клімас Тайсону Фʼюрі, який напередодні послав Усика та його команду.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.