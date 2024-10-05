Менеджер Усика порівняв Фʼюрі з Путіним
Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас відреагував на нецензурне висловлювання британця Тайсона Ф’юрі
Про це менеджер Усика Егіс Клімас написав у соцмережі X.
"Звучить як Путін: якщо ти не зі мною, то йди на**й, то це означає, що ти проти мене. Хлопче, сам туди йди", – написав Егіс Клімас Тайсону Фʼюрі, який напередодні послав Усика та його команду.
На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.
Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.
- Британський боксер Дерек Чісора думає, що найближчим часом український володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик завершить свою карʼєру.
- 4 жовтня суперважковаговик Тайсон Фʼюрі нецензурно висловився щодо українця Олександра Усика, його команду та усіх, хто підтримує українця.
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