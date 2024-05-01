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Мінмолодьспорту дало рекомендації українським спортсменам, як поводитися з росіянами на Олімпіаді-2024

1 травня, 2024 середа
12:14
Спорт олімпіада 2024

Міністерство молоді та спорту України рекомендує нашим спортсменам, які братимуть участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі, не спілкуватися з росіянами

Про це виконувач обовʼязків міністра Матвій Бідний сказав "Радіо Свобода".

"Ми намагаємось убезпечити наших спортсменів від провокацій із безпекового погляду. Ну, це, звичайно, не тиснути руку, зрозуміло, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не давати спільні інтерв’ю, коментарі – фактично не спілкуватися з ними. І взагалі бажано вдавати, що їх там навіть не існує", - заявив він.

За словами чиновника, такі рекомендації створили, аби РФ не могла дискредитувати наших спортсменів.

"Ми розуміємо, що під час змагань спортсмен перебуває у стані ейфорії. І іноді складно проконтролювати себе, складно зрозуміти, що відбувається навколо. І ми маємо бути дуже пильними задля того, щоб запобігти, щоб наші спортсмени були використані для російської пропаганди", – резюмував Бідний.

Олімпійські ігри відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту, проте білоруські та російські атлети вийдуть на індивідуальні змагання у статусі "нейтральних".

  • 31 березня мер Парижа Анн Ідальго заявила, що спортсменам із Росії та Білорусі будуть не раді в її місті під час літніх Олімпійських ігор.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "благословив" спортсменів, які виступлять на Олімпійських іграх у нейтральному статусі.
  • 30 квітня російські пропагандисти повідомили, що французька влада відхилила акредитаційні заявки на Олімпіаду-2024 від росіян, які хотіли поїхати на Ігри як волонтери.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Олімпіада-2024
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