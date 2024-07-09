"Моя мрія - битись з ідолом": непереможний мексиканець кинув виклик Ломаченку
Мексиканський боксер Вільям Сепеда заявив, що хоче провести бій проти Василя Ломаченка
Про це повідомляє WBN.
"Ми знаємо, що стилі створюють бої. Ми знаємо, що мій стиль – агресивний. Ломаченко – мій кумир, і це моя мрія — вийти на ринг і битися з ідолом, тому що я сам хочу стати ідолом. Я хочу таких боїв. Я бився з сильними суперниками, і відчуваю, що я на вершині дивізіону. Ми будемо шукати можливість стати чемпіоном світу", - сказав Вільям Сепеда.
За свою кар'єру мексиканець провів 31 поєдинок, у яких здобув 27 перемог нокаутом. Вільям Сепеда поки жодного разу не програвав.
- Український боксер Василь Ломаченко 12 травня переміг австралійця Джорджа Камбососа в чемпіонському бою за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе