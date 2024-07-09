"Моя мрія - битись з ідолом": непереможний мексиканець кинув виклик Ломаченку

Про це повідомляє WBN.

"Ми знаємо, що стилі створюють бої. Ми знаємо, що мій стиль – агресивний. Ломаченко – мій кумир, і це моя мрія — вийти на ринг і битися з ідолом, тому що я сам хочу стати ідолом. Я хочу таких боїв. Я бився з сильними суперниками, і відчуваю, що я на вершині дивізіону. Ми будемо шукати можливість стати чемпіоном світу", - сказав Вільям Сепеда.

За свою кар'єру мексиканець провів 31 поєдинок, у яких здобув 27 перемог нокаутом. Вільям Сепеда поки жодного разу не програвав.