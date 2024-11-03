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Огляд

"Обовʼязки Ломаченка в армії", а Магучіх - найкраща у Європі: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
3 листопада, 2024 неділя
07:00
Спорт Василь Ломаченко

З 26 жовтня по 2 листопада 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: "Динамо" та "Шахтар" зустрілись між собою, а Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи

Зміст

"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию в УПЛ

Центральний матч першого кола УПЛ "Динамо" - "Шахтар" завершився внічию - 1:1. Обидва голи були забиті у другому таймі: на старті Артем Бондаренко вивів "гірників" вперед, проте втримати перевагу не вдалось. На кінцевих хвилинах матчу вихованець донецької команди Олександр Караваєв забив своїй екскоманді та вирвав для киян нічию.

Важливо відзначити, що з 60-ї хвилини "Шахтар" грав у меншості - Дмитро Криськів отримав червону картку.

Після 10-х матчів "Динамо" лідирує у турнірній таблиці з 26 балами, така ж кількість очок у Олександрії. Слідом йде "Полісся" (22). "Шахтар" - четвертий - 20 пунктів.

"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)

"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024), Фото: ФК "Динамо" (Київ), fcdynamo.com

Лідер збірної України відновився від травми перед вирішальними матчами Ліги націй

На відео, яке опублікувала пресслужба "Жирони", можна помітити, що Віктор Циганков вже відновився від травми й тренується у загальній групі.

Відновлення Циганкова - це хороші новини для Сергія Реброва. На початку жовтня 26-річний українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги, у результаті він пропустив матчі збірної України в Лізі націй.

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Віктор Циганков, збірна України

Віктор Циганков, збірна України, Фото: Reuters

У Ломаченка є військові обовʼязки в армії

Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про подальші плани боксера, а також зізнався, що у нього є обовʼязки в армії.

"Рішення (прим. - щодо завершення карʼєри) ще не ухвалене, але я можу вам сказати одне – гроші не є мотивацією для Ломаченка", - сказав Егіс Клімас.

За словами менеджера боксера, 37-річний Василь Ломаченко хоче залишатись вдома, а також має "військові обовʼязки в армії".

"Можливо, він передумає і буде боксувати. Минулого разу люди говорили, що він піде на пенсію, але він передумав, подзвонив мені і сказав, що хоче битися. Важко сказати, що станеться", - додав Клімас.

Ломаченко

Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі

У суботу, 26 жовтня, Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році. Українська стрибунка у висоту отримала свою нагороду на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.

У 2024 році Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд (2.10 м.), здобула золото Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги. 

"Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України", — відреагувала Ярослава Магучіх.

Лише вдруге в історії українці отримують подібну відзнаку. У 2013 році у чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх, Фото: Getty Images

Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"

Видання FourFourTwo склало рейтинг найбільших "пограбувань" в історії вручення "Золотого м’яча".

Британці вважають, що найбільше "пограбування" в історії "Золотого мʼяча" сталось у 2020 та 2021 році. У FourFourTwo впевнені, що тоді нагороду мав виграти поляк Роберт Левандовські.

FourFourTwo заявили, що "Золотий мʼяч-2004" мав виграти не українець Андрій Шевченко, а француз Тьєррі Анрі.

Андрій Шевченко та Роберт Левандовські

Андрій Шевченко та Роберт Левандовські, Фото: Getty Images

Фʼюрі пообіцяв "менше клоунади" перед реваншем з Усиком

21 грудня відбудеться бій-реванш між британцем Тайсоном Фʼюрі та українцем Олександром Усиком. Переможець здобуде титули WBC, WBA та WBO в надважкій вазі. 

"Нема потреби в кардинальних змінах у кінних перегонах, які програно на волосинку. Ніхто не буде інакше тренуватись і готуватись. Вони будуть робити те саме, що робили раніше, але, можливо, стартують трохи швидше чи щось подібне", - каже Тайсон Фʼюрі.

За словами британця, у першому бою з Олександром Усиком він фактично не робив нічого неправильно.

"Єдине, що я можу придумати, це бути трохи більше зосередженим і трохи менше влаштовувати клоунаду. Ось і все. Я, звісно, ​​зроблю те, що маю зробити, якщо бій триватиме три-чотири, п’ять, шість раундів. Але навіть якщо бій пройде повну дистанцію, і я буду трохи більш зосередженим, тоді я зроблю те, що маю", – заявив Ф’юрі.

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії абсолютним чемпіоном надважкої ваги.

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі, Фото: Getty Images

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Ярослава Магучіх
Олімпійська збірна України
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