Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 5 серпня (за київським часом):

10:30 Стрільба. Скорострільний пістолет, 25 м. Чоловіки, фінал. Павло Коростильов

11:00 Стрибки у воду. Вишка, 10 м. Жінки, кваліфікація. Софія Лискун

11:50 Легка атлетика, 400 м з барʼєрами. Жінки, втішні забіги. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

12:20 Легка атлетика, 400 м. Чоловіки, втішні забіги. Олександр Погорілко

12:45 Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки, фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв

16:00 Боротьба (вагова категорія до 68 кг). Жінки, 1/8 фіналу. Тетяна Сова-Ріжко

16:30 Веслувальний слалом (каяк-крос). Жінки, 1/4 фіналу. Вікторія Ус

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Україна за підсумками неділі піднялась на 17-те місце. Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу. 1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.

4 серпня дві медалі здобули українські атлетки у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виборола золоту нагороду, а Ірина Геращенко - бронзову.

Ще одну медаль приніс Україні 4 серпня легкоатлет Михайло Кохан.Він здобув бронзову медаль у метанні молота.