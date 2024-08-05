Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад
У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 6 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 5 серпня (за київським часом):
10:30 Стрільба. Скорострільний пістолет, 25 м. Чоловіки, фінал. Павло Коростильов
11:00 Стрибки у воду. Вишка, 10 м. Жінки, кваліфікація. Софія Лискун
11:50 Легка атлетика, 400 м з барʼєрами. Жінки, втішні забіги. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
12:20 Легка атлетика, 400 м. Чоловіки, втішні забіги. Олександр Погорілко
12:45 Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки, фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв
16:00 Боротьба (вагова категорія до 68 кг). Жінки, 1/8 фіналу. Тетяна Сова-Ріжко
16:30 Веслувальний слалом (каяк-крос). Жінки, 1/4 фіналу. Вікторія Ус
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Україна за підсумками неділі піднялась на 17-те місце. Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу. 1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.
4 серпня дві медалі здобули українські атлетки у стрибках у висоту. Ярослава Магучіх виборола золоту нагороду, а Ірина Геращенко - бронзову.
Ще одну медаль приніс Україні 4 серпня легкоатлет Михайло Кохан.Він здобув бронзову медаль у метанні молота.
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