Промоутер Усика знайшов заміну травмованому Ф'юрі

Про це повідомляє "Трибуна".

Журналісти звернулись до Олександра Красюка, аби той прокоментував інформацію, що чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) отримав травму під час спарингу.

"Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють", – сказав Красюк.

Філіп Хргович є обовʼязковим претендентом на пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації), який наразі належить українцю. Останній бій 31-річний хорват провів 23 грудня 2023 року, він нокаутував австралійця Марка де Морі у першому раунді.