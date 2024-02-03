Промоутер Усика знайшов заміну травмованому Ф'юрі
Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, працює над організацією нового бою для українського боксера
Про це повідомляє "Трибуна".
Журналісти звернулись до Олександра Красюка, аби той прокоментував інформацію, що чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) отримав травму під час спарингу.
"Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють", – сказав Красюк.
Філіп Хргович є обовʼязковим претендентом на пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації), який наразі належить українцю. Останній бій 31-річний хорват провів 23 грудня 2023 року, він нокаутував австралійця Марка де Морі у першому раунді.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі було перенесено з 17 лютого через травму британця.
- Нова дата проведення бою наразі невідома.
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