Румунські вболівальники не скандували "Путін" під час матчу з Україною: SPRAVDI спростувало фейк
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що румунські вболівальники не скандували прізвище російського диктатора під час матчу з Україною: у відео замінили звукову доріжку
Про це інформує SPRAVDI.
Зазначається, що поширюване у telegram відео, на якому румуни, які вболівали за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандували на стадіоні прізвище російського диктатора, є фейковим. На ньому було змінено звукову доріжку.
"При цьому автори фейку використали відому "кричалку" українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину", - додали у SPRAVDI.
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- 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3. Еспресо провів текстову трансляцію матчу Румунія - Україна.
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