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Румунські вболівальники не скандували "Путін" під час матчу з Україною: SPRAVDI спростувало фейк

18 червня, 2024 вiвторок
00:53
Спорт Альянц Арена, Євро-2024

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що румунські вболівальники не скандували прізвище російського диктатора під час матчу з Україною: у відео замінили звукову доріжку

Зміст

Про це інформує SPRAVDI

Зазначається, що поширюване у telegram відео, на якому румуни, які вболівали за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандували на стадіоні прізвище російського диктатора, є фейковим. На ньому було змінено звукову доріжку. 

"При цьому автори фейку використали відому "кричалку" українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину", - додали у SPRAVDI. 

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Теги:
Україна
Футбол
Володимир Путін
Румунія
Війна з Росією
фейк
Євро-2024
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