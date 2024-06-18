Румунські вболівальники не скандували "Путін" під час матчу з Україною: SPRAVDI спростувало фейк

Про це інформує SPRAVDI.

Зазначається, що поширюване у telegram відео, на якому румуни, які вболівали за свою збірну у матчі проти збірної України на Євро-2024, нібито скандували на стадіоні прізвище російського диктатора, є фейковим. На ньому було змінено звукову доріжку.

"При цьому автори фейку використали відому "кричалку" українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину", - додали у SPRAVDI.

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