Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень

Довбика визнали найкращим футболістом Ла Ліги

Вболівальники зі всього світу шляхом голосування обрали Артема Довбика найкращим футболістом Ла Ліги у грудні. Нагорода присуджується Прімерою спільно з компанією EA Sports, яка випускає відеогру EA FC 24 (колишня назва FIFA, - ред.).

У грудні Артем Довбик забив 4 м'ячі у Ла Лізі, а його "Жирона" тричі перемогла та одного разу зіграла внічию. Український бомбардир відзначився голами у ворота "Барселони", "Бетіса" й "Алавеса".

Довбик обійшов у голосуванні Борху Майораля з "Гетафе", Альваро Вальєса з "Лас-Пальмаса", "Родріго" з "Реала" та Іньякі Вільямса з "Атлетіка".

Фото: twitter.com/GironaFC

Світоліна вийшла у фінал турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна цього тижня ефектно розпочала 2024 рік. Загалом для першої ракетки України це перший турнір WTA з вересня 2023 року.

І виступає дуже добре! На шляху до фіналу Світоліна пройшла Каролін Возняцкі (2:0), Емму Радукану (2:1), Маріє Боузкову (2:0) та Сію Ван (2:1).

Вже у неділю, 7 січня, на Еліну Світоліну чекає фінальний поєдинок в Окленді. Суперниця дуже сильна - Коко Гофф - третя ракетка світу. Але, без сумнівів, в українки є всі шанси перемогти!

Фото: Getty Images

Історичне досягнення українців у стрибках на лижах з трампліна

Цього тижня вперше в історії відразу два українських спортсмени вийшли в основний раунд Турне чотирьох трамплінів, що входить у програму Кубка світу.

На попередньому етапі українському стрибуну вперше за 14 років вдалося пройти в основний раунд – Віталій Калініченко показав 37-й результат і кваліфікувався далі.

В Інсбруку, де проходив 3-й етап кваліфікації, Калініченко зміг повторити свій результат. Також до нього долучився інший стрибун з трампліна - Євген Марусяк. Обидва українці фінішували у кваліфікації в топ-30 та з відривом пройшли до основного раунду Турне чотирьох трамплінів.

Віталій Калініченко посів 24-те місце. Він стрибнув на 120,5 метрів і набрав у сумі 102 бали. Євген Марусяк – 26-й, стрибнув на 119,5 метра, набрав у сумі 99 балів.

Грандіозний та історичний результат, браво!

Фото: Getty Images

Фіаско Коноплянки

Пам'ятаєте Євгена Коноплянку? Так-так, той самий, хто у березні 2023 року, за якихось загадкових обставин, зіграв декілька хвилин проти збірної Англії на "Вемблі".

Тепер Коноплянка безробітній. Український вінгер достроково покинув румунський "Клуж". Сторони нібито розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Хоча угода була розрахована до кінця цього сезону. Водночас сам Євген Коноплянка раніше заявив, що попросив агента вирішити свою ситуацію, бо "не бачить майбутнього з головним тренером".

Влітку 2023 року Коноплянка приєднався до "Клужа" на правах вільного агента з польської "Краковії". Проте закріпитись у складі 34-річний українець не зміг, лише 4 рази вийшов на заміну і відіграв трохи більше ніж 50 хвилин.

Результативними діями Коноплянка не відзначився.

Це фіаско, що далі?

Фото: Getty Images

Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі

Цього тижня 14-річний шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі. Він випередив американця Абгіманью Мішру, який старший за українця на чотири місяці.

У 2023 році Самуненков виконав норму на трьох турнірах: чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Угорщині та Polish Extraliga в Польщі. Після цього рішенням ФІДЕ надали українцю звання гросмейстера.

Фото: Київська обласна федерація шахів