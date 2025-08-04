Світоліна вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 в Монреалі, перегравши фіналістку Вімблдону-2025

Про це пише "Суспільне Спорт".

Світоліна не програла жодного сету в турнірі та перемогла Анісімову – 6:4, 6:1.

Також українська тенісистка в Монреалі здобула перемогу над Каміллою Рахімовою та Анною Калінскою.

Водночас перемога в сезоні над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу є четвертою для Світоліної. Наступною суперницею українки стане японка Наомі Осака.