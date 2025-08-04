Світоліна вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 в Монреалі, перегравши фіналістку Вімблдону-2025
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Монреалі, Канада, обігравши американську суперницю та фіналістку Вімблдону-2025 Аманду Анісімову
Про це пише "Суспільне Спорт".
Світоліна не програла жодного сету в турнірі та перемогла Анісімову – 6:4, 6:1.
Також українська тенісистка в Монреалі здобула перемогу над Каміллою Рахімовою та Анною Калінскою.
Водночас перемога в сезоні над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу є четвертою для Світоліної. Наступною суперницею українки стане японка Наомі Осака.
- 31 липня українка Марта Костюк здобула перемогу над ексросіянкою Дарʼєю Касаткіною, що представляє Австралію, в матчі третього кола на тенісному турнірі WTA 1000 у Монреалі.
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