Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати: Зеленський відреагував на тріумф фехтувальниць у Парижі
Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф українських фехтувальниць, які здобули золото на Олімпіаді-2024
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Президент відзначив збірну України з фехтування на шаблях, яку презентували Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.
"Дякую за результат, за характер, за те, що українці перемагають! Вболіваємо за наших і підтримуємо всією країною. Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати!", - йдеться у повідомленні.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.
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