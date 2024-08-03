Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати: Зеленський відреагував на тріумф фехтувальниць у Парижі

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Президент відзначив збірну України з фехтування на шаблях, яку презентували Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова.

"Дякую за результат, за характер, за те, що українці перемагають! Вболіваємо за наших і підтримуємо всією країною. Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати!", - йдеться у повідомленні.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.