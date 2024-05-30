Українська тенісистка Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос
У четвер, 30 травня, у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зіграли українки Даяна Ястремська, Марта Костюк та Еліна Світоліна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Даяна Ястремська, яка займає у світовому рейтингу 32 місце, зустрічалася з китаянкою Ван Яфань (68), Марта Костюк (20) - з хорваткою Донною Векіч, а Еліна Світоліна (19) - з француженкою Діан Паррі (63).
Ястремській для виходу до 1/16 фіналу вистачило 58 хвилин. Українка розгромила Ван Яфань з рахунком 6:2, 6:0. Вона вийшла до третього раунду турніру Grand Slam у Франції вперше у кар'єрі.
Гру Костюк проти Векіч було призупинено через дощ після першої партії, в якій українка поступилася 5:7. Після поновлення поєдинку хорватка виграла й другий сет - 6:4 - та вийшла до третього кола.
Світоліна вже розпочала матч проти Паррі, триває перша партія.
Ролан Гаррос
Жінки. Друге коло
30 травня
Ван Яфань (Китай) - Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 0:6
Донна Векіч (Хорватія) - Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:4
- 27 травня в першому колі Відкритого чемпіонату Франції українка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії.
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