Українська тенісистка Ястремська вийшла до третього кола Ролан Гаррос

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Даяна Ястремська, яка займає у світовому рейтингу 32 місце, зустрічалася з китаянкою Ван Яфань (68), Марта Костюк (20) - з хорваткою Донною Векіч, а Еліна Світоліна (19) - з француженкою Діан Паррі (63).

Ястремській для виходу до 1/16 фіналу вистачило 58 хвилин. Українка розгромила Ван Яфань з рахунком 6:2, 6:0. Вона вийшла до третього раунду турніру Grand Slam у Франції вперше у кар'єрі.

Гру Костюк проти Векіч було призупинено через дощ після першої партії, в якій українка поступилася 5:7. Після поновлення поєдинку хорватка виграла й другий сет - 6:4 - та вийшла до третього кола.

Світоліна вже розпочала матч проти Паррі, триває перша партія.

Ролан Гаррос

Жінки. Друге коло

30 травня

Ван Яфань (Китай) - Даяна Ястремська (Україна) 2:6, 0:6

Донна Векіч (Хорватія) - Марта Костюк (Україна) 7:5, 6:4