Усик презентував фільм-автобіографію "Шлях до Абсолюта" про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу

Фільм був опублікований на YouTube-каналі Усика.

Стрічка розповідає про непростий шлях спортсмена до звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

На початку відео сам Усик згадує, що багато хто відмовляв його від хевівейту, стверджуючи, що він недостатньо великий для цього і в нього нічого не вийде.

"Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але це лише не виходить у тих, хто не намагається робити. Я не буду слухати тих, хто каже "Не роби цього". Я навпаки буду робити, і у мене обов'язково вийде. Бо я у це вірю", - згадує боксер.

Читайте також: Бився з Кличком, став легендою MMA та зустрів війну в Харкові. Хто такий Ігор Вовчанчин, якого Олександр Усик зіграє у фільмі з Двейном Джонсоном

У фільмі присутні кадри підготовки до поєдинків Усика з Чаззом Візерспуном, Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа.

Завершується стрічка вирішальним боєм з Тайсоном Ф'юрі моментом підняття боксером над головою поясу з написом Undisputed.