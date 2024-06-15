Усик презентував фільм-автобіографію "Шлях до Абсолюта" про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу
Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик презентував короткометражну стрічку "Шлях до Абсолюта" про власний шлях до успіху
Фільм був опублікований на YouTube-каналі Усика.
Стрічка розповідає про непростий шлях спортсмена до звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
На початку відео сам Усик згадує, що багато хто відмовляв його від хевівейту, стверджуючи, що він недостатньо великий для цього і в нього нічого не вийде.
"Протягом усього свого життя я чую від багатьох людей, що у мене нічого не вийде. Але це лише не виходить у тих, хто не намагається робити. Я не буду слухати тих, хто каже "Не роби цього". Я навпаки буду робити, і у мене обов'язково вийде. Бо я у це вірю", - згадує боксер.
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У фільмі присутні кадри підготовки до поєдинків Усика з Чаззом Візерспуном, Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа.
Завершується стрічка вирішальним боєм з Тайсоном Ф'юрі моментом підняття боксером над головою поясу з написом Undisputed.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 травня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
- Українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
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