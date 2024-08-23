Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

"У швейцарській Лозанні продовжився легкоатлетичний сезон після Олімпійських ігор-2024. У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх. Українка єдина, кому підкорилася висота 1,99 м", – йдеться в повідомленні.

Це вже 17-та перемога Магучіх на етапах Діамантової ліги і перша після тріумфу на Олімпіаді в Парижі, де спортсменка здобула золото.

Ще одна українка, бронзова чемпіонка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко, посіла підсумкове 5-те місце (1,88 м).

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Діамантова ліга 2024

Лозанна (Швейцарія), 22 серпня

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,92 м

4. Крістіна Хонзель (Німеччина) – 1,92 м

5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,88 м