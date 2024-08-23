Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у швейцарській Лозанні
Про це повідомив Національний олімпійський комітет.
"У швейцарській Лозанні продовжився легкоатлетичний сезон після Олімпійських ігор-2024. У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх. Українка єдина, кому підкорилася висота 1,99 м", – йдеться в повідомленні.
Це вже 17-та перемога Магучіх на етапах Діамантової ліги і перша після тріумфу на Олімпіаді в Парижі, де спортсменка здобула золото.
Ще одна українка, бронзова чемпіонка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко, посіла підсумкове 5-те місце (1,88 м).
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Діамантова ліга 2024
Лозанна (Швейцарія), 22 серпня
Стрибки у висоту. Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96 м
3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,92 м
4. Крістіна Хонзель (Німеччина) – 1,92 м
5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,88 м
- 7 липня на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх стрибнула на 2,10 м та встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту.
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