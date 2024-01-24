Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Даяни Ястремської проти Чжен Ціньвень відбудеться завтра, 25 січня. Початок - не раніше 11:45. Українці зможуть переглянути історичний поєдинок на телеканалі Eurosport.

Ястремська, яка є 93 ракеткою світу, вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі турніру серії Grand Slam. На шляху до цієї стадії українка подолала кваліфікацію, Маркету Вондроушову, Варвару Грачову, Емму Наварро, Вікторію Азаренку та Лінду Носкову.

Чжен займає 15 позицію у рейтингу WTA. На шляху до півфіналу китаянка пройшла Анну Калінскую, Осеан Доден, Ван Яфань, Кейті Бултер та Ешлін Крюгер.

Ястремська та Чжен вперше у кар'єрі зіграють в очному протистоянні.

Australian Open

Півфінал

25 січня

Даяна Ястремська (Україна) - Чжен Ціньвень (Китай)

Початок - не раніше 11:45

Трансляція - Eurosport



Фото: Getty Images