Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open
У четвер, 25 січня, українська тенісистка Даяна Ястремська зустрінеться з китаянкою Чжен Ціньвень у півфінал Australian Open
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Даяни Ястремської проти Чжен Ціньвень відбудеться завтра, 25 січня. Початок - не раніше 11:45. Українці зможуть переглянути історичний поєдинок на телеканалі Eurosport.
Ястремська, яка є 93 ракеткою світу, вперше в кар’єрі зіграє у півфіналі турніру серії Grand Slam. На шляху до цієї стадії українка подолала кваліфікацію, Маркету Вондроушову, Варвару Грачову, Емму Наварро, Вікторію Азаренку та Лінду Носкову.
Чжен займає 15 позицію у рейтингу WTA. На шляху до півфіналу китаянка пройшла Анну Калінскую, Осеан Доден, Ван Яфань, Кейті Бултер та Ешлін Крюгер.
Ястремська та Чжен вперше у кар'єрі зіграють в очному протистоянні.
Australian Open
Півфінал
25 січня
Даяна Ястремська (Україна) - Чжен Ціньвень (Китай)
Початок - не раніше 11:45
Трансляція - Eurosport
Фото: Getty Images
- Нагадаємо, до четвертого кола Australian Open одночасно вийшли три українські спортсменки - Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
- Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу Australian Open-2024, вибивши з турніру нейтральну білоруську тенісистку Вікторію Азарєнку.
- Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини.
- Українська тенісистка Марта Костюк програла у 1/4 Australian Open четвертій ракетці світу американці Корі Гофф. Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.
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