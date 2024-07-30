Змагання з чоловічого тріатлону на Олімпіаді-2024 перенесли через забруднення Сени

Про це йдеться в заяві на сайті організації Всесвітнього тріатлону.

Вказано, що змагання вирішили перенести після дослідження якості води, яке показало негативний результат. Представники Олімпіади наголосили, що їхнім пріоритетом є здоров'я спортсменів.

"На жаль, метеорологічні явища, які ми не можемо контролювати, такі як дощ, що пройшов над Парижем 26 і 27 липня, можуть змінити якість води і змусити нас перенести захід з міркувань охорони здоров'я. Попри покращення якості води в останні години, показники на деяких ділянках запливу все ще перевищують допустимі норми", - йдеться у повідомленні.

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Відтак, змагання з чоловічого тріатлону перенесли на 31 липня на 10:45. Змагання жінок мають відбутися того ж дня о 08:00. Якщо ситуація не покращиться, то змагання можуть відбутися 2 серпня.