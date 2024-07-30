Змагання з чоловічого тріатлону на Олімпіаді-2024 перенесли через забруднення Сени
На Олімпійських іграх у Парижі перенесли змагання з чоловічого тріатлону, які мали відбутися у вівторок, 30 липня: причиною стало забруднення води у Сені
Про це йдеться в заяві на сайті організації Всесвітнього тріатлону.
Вказано, що змагання вирішили перенести після дослідження якості води, яке показало негативний результат. Представники Олімпіади наголосили, що їхнім пріоритетом є здоров'я спортсменів.
"На жаль, метеорологічні явища, які ми не можемо контролювати, такі як дощ, що пройшов над Парижем 26 і 27 липня, можуть змінити якість води і змусити нас перенести захід з міркувань охорони здоров'я. Попри покращення якості води в останні години, показники на деяких ділянках запливу все ще перевищують допустимі норми", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 30 липня. Розклад
Відтак, змагання з чоловічого тріатлону перенесли на 31 липня на 10:45. Змагання жінок мають відбутися того ж дня о 08:00. Якщо ситуація не покращиться, то змагання можуть відбутися 2 серпня.
- 29 липня веслувальники з України Станіслав Ковальов та Ігор Хмара за результатами втішних заїздів пройшли у півфінал легкої парної двійки на Олімпійських іграх у Парижі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.34
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.92
- Актуальне
- Важливе