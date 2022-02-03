Справа Трухіна: "Європейська Солідарність" отримала підписні листи і вимагає терміново провести засідання Ради
"Європейська Солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає пресслужба "Європейської Солідарності".
Вона наголошує: "слуги" знову намагаються затягнути час.
У порядку денному позачергового засідання, яке ініціює "Європейська Солідарність", - розгляд питання бездіяльності правоохоронних органів щодо фактів корупційної складової в діях народного депутата з монобільшості Олександра Трухіна. "Євросолідарність" вимагає присутності на засіданні президента Зеленського та звіту керівників правоохоронних органів - ОГПУ, ДБР, МВС і НАБУ.
"В присутності Зеленського плануємо обговорити злочинну бездіяльність правоохоронних органів, їхню фактичну політизацію, отримати відповіді, хто знищував і приховував матеріали справи, в якій замішано депутата від правлячої партії", - пише Геращенко у Facebook.
"Ми вважаємо блюзнірством і заговорюванням заяви "слуг", що вони збирають позачергове засідання аж на 14 лютого.
"Нагадаю, тоді вже почнеться сесійний тиждень, а ситуація з прихованим злочином, корупцією і замішаними у все це керівництвом держави та правоохоронних органів, які виправдовували свого колегу ще й фактично зачищали докази, потребує серйозної дорослої розмови і реакції парламенту", - переконана Геращенко.
"Також ми зареєстрували постанову про негайну відставку міністра внутрішніх справ, звернення до Зеленського щодо відставки керівника ДБР, призначеного із порушеннями на непрозорому конкурсі, виключно за політичну лояльність Банковій", - повідомила співголова фракції.
"Ми розіслали на фракції лист про створення ТСК по бездіяльності правоохоронних органів, з найбільшим нетерпінням чекаємо відповіді від "слуг". Досьогодні всі ТСК від опозиції - чи то по "вагнерівцям", чи то по розкраданню ковідного фонду, - "слуги" блокували", - нагадала Ірина Геращенко.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом депутат від "Слуги Народу" Олександр Трухін залишив країну.
- У поліції прокоментували ДТП із нардепом Трухіним. Справу передали ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Трухіна з партії.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо Трухіна.
- МВС заперечило спробу "слуги" Трухіна "домовитися" з Монастирським, ДБР заявило, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує реакцію Давида Арахамії та партії "Слуга Народу" на відео з Трухіним.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе