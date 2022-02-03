Справа Трухіна: "Європейська Солідарність" отримала підписні листи і вимагає терміново провести засідання Ради

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, передає пресслужба "Європейської Солідарності".



Вона наголошує: "слуги" знову намагаються затягнути час.



У порядку денному позачергового засідання, яке ініціює "Європейська Солідарність", - розгляд питання бездіяльності правоохоронних органів щодо фактів корупційної складової в діях народного депутата з монобільшості Олександра Трухіна. "Євросолідарність" вимагає присутності на засіданні президента Зеленського та звіту керівників правоохоронних органів - ОГПУ, ДБР, МВС і НАБУ.



"В присутності Зеленського плануємо обговорити злочинну бездіяльність правоохоронних органів, їхню фактичну політизацію, отримати відповіді, хто знищував і приховував матеріали справи, в якій замішано депутата від правлячої партії", - пише Геращенко у Facebook.



"Ми вважаємо блюзнірством і заговорюванням заяви "слуг", що вони збирають позачергове засідання аж на 14 лютого.



"Нагадаю, тоді вже почнеться сесійний тиждень, а ситуація з прихованим злочином, корупцією і замішаними у все це керівництвом держави та правоохоронних органів, які виправдовували свого колегу ще й фактично зачищали докази, потребує серйозної дорослої розмови і реакції парламенту", - переконана Геращенко.



"Також ми зареєстрували постанову про негайну відставку міністра внутрішніх справ, звернення до Зеленського щодо відставки керівника ДБР, призначеного із порушеннями на непрозорому конкурсі, виключно за політичну лояльність Банковій", - повідомила співголова фракції.



"Ми розіслали на фракції лист про створення ТСК по бездіяльності правоохоронних органів, з найбільшим нетерпінням чекаємо відповіді від "слуг". Досьогодні всі ТСК від опозиції - чи то по "вагнерівцям", чи то по розкраданню ковідного фонду, - "слуги" блокували", - нагадала Ірина Геращенко.

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