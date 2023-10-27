Справу організатора та учасників "п'яних вечірок", де знущалися з дівчат, скерували до суду

Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що організатору вечірок інкримінують вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих: на момент вчинення злочину одна з них була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Одного з учасників обвинувачують у вчиненні сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 153 КК України), а іншого у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

"Зазначимо, що досудове розслідування завершено ще в червні поточного року і тоді ж стороні захисту, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали для ознайомлення. Оскільки сторона захисту зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення, прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення", - додали у прокуратурі.

Що відомо про "п'яні вечірки" у Києві, на яких знущалися з дівчат

31 січня громадська діячка та режисерка Ярослава Кравченко повідомила, що у Києві група хлопців влаштовує вечірки, на які запрошують дівчат та, ймовірно, накачують алкоголем та невідомими препаратами, доводячи їх до безпорадного стану.

Після цього вони робили фото та відео з дівчатами, у тому числі порнографічного характеру. Опісля вони викладали цей контент у соцмережі, залишаючи образливі підписи та коментарі.

1 лютого поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат. До молодиків прийшли з обшуками. Тоді блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві.

29 березня двох фігурантів справи – Ярослава Домбровського та Олега Захарова – звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі понад 400 тисяч гривень. Інший фігурант, Андрій Ярина, надалі лишився під вартою без права на заставу. Він отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту.

Київський апеляційний суд 17 квітня ухвалив нове рішення щодо одного з організаторів "п’яних вечірок": його взяли під варту в залі суду та збільшили заставу до 536,8 тис. грн. Пізніше суд збільшив заставу й узяв під варту ще одного з організаторів. Після рішення апеляційного суду підозрюваного доправили в СІЗО.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.