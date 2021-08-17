СРСР-інсталяція на Алеї Небесної сотні: активісти розбили декорації, кількох людей затримала поліція
Активісти розбили декорації у радянському стилі на Алеї Небесної сотні, поліція затримала частину людей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ефірі було видно, що молодики повалюють конструкції, вони знесли всі декорації. Згодом їх оточила поліція діалогу, яка нікому не перешкоджала.
Молодики викрикували: "Слава Україні - Героям Слава".
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Згодом правоохоронці прийшли та почали затримувати невідомих, які порушили конструкції. Почались сутички, поліція почала заводити затриманих в автобуси, невідомих спробували відбити.
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З автобусу почались крики, що затриманих б'ють. Також з нього прокричали. що затримали чотири людини.
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