СРСР-інсталяція на Алеї Небесної сотні: активісти розбили декорації, кількох людей затримала поліція

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У ефірі було видно, що молодики повалюють конструкції, вони знесли всі декорації. Згодом їх оточила поліція діалогу, яка нікому не перешкоджала.



Молодики викрикували: "Слава Україні - Героям Слава".



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Згодом правоохоронці прийшли та почали затримувати невідомих, які порушили конструкції. Почались сутички, поліція почала заводити затриманих в автобуси, невідомих спробували відбити.



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З автобусу почались крики, що затриманих б'ють. Також з нього прокричали. що затримали чотири людини.



